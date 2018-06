Jubiläumsfeier der Bad Windsheimer Hospitalstiftung

Empfang zum doppelten Geburtstag von Stiftung und Spitalkirche - 18.06.2018 13:37 Uhr

BAD WINDSHEIM - Seit mittlerweile 700 Jahren bestehen die Hospitalstiftung und die angrenzende Spitalkirche. Anlässlich diesen Jubiläums dankte Bürgermeister Bernhard Kisch vor allem den Mitarbeitern, sprach aber auch über den Mangel an Pflegekräften.

Stiftungspfleger Hermann Gerhäußer trägt sich anlässlich des offiziellen Auftakts des Jubiläumsjahres in das Ehrenbuch der Stadt ein. Sein Amt lässt sich bis weit in die Geschichte der Hospitalstiftung zurückverfolgen. © Foto: Christine Berger



Stiftungspfleger Hermann Gerhäußer trägt sich anlässlich des offiziellen Auftakts des Jubiläumsjahres in das Ehrenbuch der Stadt ein. Sein Amt lässt sich bis weit in die Geschichte der Hospitalstiftung zurückverfolgen. Foto: Foto: Christine Berger



Im Mittelpunkt stehen nicht mehr Kranke sondern Senioren, an dem aus heutiger Sicht wichtigsten Beweggrund des Bürgers Konrad Förster aber, als dieser vor 700 Jahren die Grundlage für die Hospitalstiftung legte, hat sich über die Jahrhunderte hinweg nichts geändert: "Hier wird Nächstenliebe gelebt bis heute", dankte Regionalbischöfin Gisela Bornowski anlässlich des offiziellen Auftakts des Jubiläumsjahres den Beschäftigten des Pflegeheims.

Ähnlich drückte es Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch in seiner Begrüßung der Gäste aus, "das Kapital unserer Hospitalstiftung sind deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter". Setzte sich der frühere Bundesminister Christian Schmidt in seiner Funktion als Festredner stärker mit der Geschichte der Einrichtung auseinander, legte Bernhard Kisch sein Hauptaugenmerk auf die Gegenwart.

Dass der dringende Bedarf an Pflegefachkräften nicht nur in Senioreneinrichtungen, sondern inzwischen auch auf bundespolitischer Ebene diskutiert wird, begrüßte er. Die Stadtpolitik wird davon ebenfalls berührt, ausdrücklich betonte der Bürgermeister die feste Absicht, mit dem geplanten Anbau der Hospitalstiftung für Menschen mit Demenz wie die Beschäftigten optimale Bedingungen schaffen zu wollen.

Den Bedarf einer solchen Einrichtung strich Christian Schmidt heraus, als er auf Prognosen zu sprechen kam, wonach die Zahl von an Demenz Erkrankten bis 2050 auf mehr als drei Millionen steigt. Aktuell wird von 1,7 Millionen Erkrankten ausgegangen. Deren Versorgung bezeichnete Schmidt als "wohl eine der größten Herausforderungen".

Unterstützung durch den Förderverein

"Die Stadt Bad Windsheim hat etwas, auf das sie aufbauen kann und auf das sie stolz sein kann", bescheinigte er der Hospitalstiftung Zukunftspotenzial. Mit Blick auf das zweite Geburtstagskind in unmittelbarer Nachbarschaft des Pflegeheims, die Spitalkirche, sprach er gar von einer Erfolgsgeschichte, zu der sich das Museum Kirche in Franken entwickelt habe. Dass der Förderverein in seinen Anfängen über 370.000 Euro an Spenden zusammengetragen hat, sah Schmidt in bester Tradition der Stiftung Konrad Försters. Für Schmidt jedenfalls sind beide Jubiläen Anlass für die Bad Windsheimer, mit Selbstbewusstsein auf beide zu blicken, sie würden für eine enge Verbundenheit zu ihrer Stadt stehen.

Regionalbischöfin Gisela Bornowski widmete sich dem positiven Nebeneinander von Hospitalstiftung und Spitalkirche. Ob für Konrad Förster nun die Nächstenliebe, Mitleid oder die Angst vor dem Fegefeuer ein größeres Gewicht hatte, um den Krankensaal samt anschließender Kapelle zu stiften, ließ die Regionalbischöfin außen vor. "Nachhaltig war die Stiftung in jedem Fall."

Einen klaren gesellschaftlichen Auftrag mahnte Bezirkstagspräsident Richard Bartsch in seinem Grußwort an. "Ohne mehr Wertschätzung wird es nicht gehen", sah er in einem höheren Gehalt eine Möglichkeit, um dem Mangel an Pflegekräften entgegen zu wirken. Vorbei seien die Zeiten, für die Erben möglichst viel Erspartes auf die hohe Kante zu legen, um auf der anderen Seite auf staatliche Unterstützung für das Alter zu hoffen.

Wie seine Vorredner spannte auch Landtagsabgeordneter Hans Herold in seiner Funktion als stellvertretender Landrat eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Sei es im Mittelalter vielleicht mehr der Faktor Mitleid gewesen, sich der Bedürftigen anzunehmen, sei es inzwischen die Verantwortung. Er sprach ebenfalls den Beschäftigten der Hospitalstiftung seinen Dank für deren "anspruchsvollen" Beruf aus, eine Einschätzung, die Einrichtungsleiterin Jessica Leßmann nur bekräftigen konnte. "In den 700 Jahren hat sich viel geändert, nicht aber, dass der Mensch gepflegt werden muss", gibt es nach ihrer Einschätzung einen deutlichen Unterschied: "Heute geht die Pflege weit über die Grundbedürfnisse hinaus."

Christine Berger