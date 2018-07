Jubiläumsfeier von Spitalkirche und Hospitalstiftung

Spontane Techniker, Pfründersuppe und eine fränkische Überraschung - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ob sich der Windsheimer Bürger Konrad Förster über die Aufmerksamkeit gefreut oder er sich in Demut zurückgezogen hätte, konnte Dr. Andrea Thurnwald nicht beantworten. Die Leiterin des Museums Kirche in Franken war sich beim doppelten Geburtstagsfest aber sicher, dass dem Wohltäter "das Werden und Wachsen seiner Stiftung" gefallen hätte. Viele helfende Hände trugen zum Gelingen des Festtages bei.

Anlässlich des Doppeljubiläums von Spitalkirche und Hospitalstiftung fand am Sonntag ein buntes Fest in der Bad Windsheimer Altstadt statt. © Claudia Lehner



Anlässlich des Doppeljubiläums von Spitalkirche und Hospitalstiftung fand am Sonntag ein buntes Fest in der Bad Windsheimer Altstadt statt. Foto: Claudia Lehner



Als gestern Morgen klar war, dass die Übertragung des Festgottesdienstes aus der Spitalkirche in den Garten der Hospitalstiftung durch den Sonnenschein beeinträchtigt werden würde, bauten die Techniker kurzerhand um. Statt im Garten kamen Bewohner und Angehörige im Saal des Pflegeheims zusammen, um den Worten von Dekanin Karin Hüttel zu folgen. Bei der anschließenden Eröffnung des Spittelfestes wünschte sich Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch, den Begriff der Pflege nicht nur auf die körperlichen Bedürfnisse zu begrenzen, sondern die Seele mit einzubinden. Es gehe bei der Pflege nicht nur um die damit verbundenen Kosten, sieht er in ihr vielmehr eine Zukunftsfrage. Den Windsheimern, die sich für die Hospitalstiftung und für ihre Mitmenschen einsetzen, sprach er seinen Dank aus. Diesen wiederholte er in seinem Grußwort anlässlich der Eröffnung der Jubiläumsausstellung in der Spitalkirche. Nicht nur den qualifizierten Pflegekräften gehörte seine Anerkennung, sondern außerdem Menschen, die ihren Mitmenschen Zeit schenken.

Fotos vom Festtag gibt es hier:

Bilderstrecke zum Thema Spittelfest: Spitalkirche und Hospitalstiftung feiern ihr gemeinsames Jubiläum Seit 700, beziehungsweise 600 Jahren gibt es die Hospitalstiftung und die Spitalkirche in Bad Windsheim. Am Sonntag wurde dies gebührend gefeiert: Mit einem Festgottesdienst und der feierlichen Eröffnung der Jubiläumsausstellung. Untermalt wurde das Fest von musikalischer und dichterischer Begleitung, außerdem gab es für den Hunger "Pfründersuppe" nach mittelalterlichem Rezept.



Schatz trägt Gedicht vor

Zunächst aber hatte Erika Schatz, Mitarbeiterin der Hospitalstiftung und Stadtführerin in Bad Windsheim, den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Nach Jessica Leßmann, der Einrichtungsleiterin der Hospitalstiftung, ergriff sie bei der Spittelfest-Eröffnung in historischem Gewand das Wort und präsentierte ein eigens zu diesem Anlass verfasstes Gedicht in fränkischer Mundart. Vor allen Dingen die Motivation des Stifters Konrad Förster, Kranken, Schwachen und älteren Menschen zu helfen, würdigte Erika Schatz in Versform, ehe sie mit Wilhelm Eder die Besucher des Spittelfestes stilecht mit Pfründnersuppe versorgte. Alles, was der mittelalterliche Garten hergab, darunter Rüben, Topinambur, Sellerie und Pastinaken köchelte im Schlachtkessel.

Die Ernährung der Kranken und Pfründner im mittelalterlichen Spital ist eine von vielen Facetten, die die Jubiläumsausstellung aufgreift. "Erstaunlich viele Parallelen konnten gefunden werden", erzählte Projektleiterin Claudia Berwind von den Arbeiten im Vorfeld. "Die Gründung war ein Werk der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit", wird wie berichtet im Museum Kirche in Franken ein Bogen gespannt von Konrad Förster bis hin zu den Mitarbeitern des heutigen Pflegeheims. Die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß bescheinigte den Historikerinnen, "ein lebendiges Bild dieser Zeit" zu zeigen. Dekanin Karin Hüttel freute sich über die Anregungen, die immer wieder von den Ausstellungen in der Spitalkirche ausgehen. Für musikalische Akzente sorgte während der Eröffnung Kirchenmusikdirektorin Luise Limpert, die der Steinmeyer-Orgel der Spitalkirche aus dem Jahr 1888 ein buntes Potpourri an Tönen entlockte.

Am Nachmittag übernahmen die Stadtkapelle und der Spielmanns- und Fanfarenzug die musikalische Begleitung des Spittelfestes. Geselligkeit und Austausch standen im Mittelpunkt. Mit von der Partie war auch ein Verkaufstisch mit verschiedenen Produkten, die wie berichtet aus Anlass des Doppeljubiläums kreiert wurden. Ergänzt wurden diese ganz neu durch einen Badezusatz, der auf Windsheimer Sole basiert. Apotheker Dr. Philipp Hohnstein hat diesen entwickelt, der Erlös kommt dem Förderverein Spitalkirche zugute.

Christine Berger