Jugendtreff in Bad Windsheim ist fit für die Zukunft

Beim 20-jährigen Jubiläum der Schneiderscheune wurde nicht nur zurückgeblickt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ein Jugendtreff muss sich immer verändern, das wurde bei der Feier zu zwei Jahrzehnten Jugendtreff Schneiderscheune deutlich. Der Geburtstag am Samstag stand unter dem Motto "Zurück in die Zukunft – Der Jugendtreff im Wandel der Zeit".

Im Gespräch über zwei bewegte Jahrzehnte in der Schneiderscheune (von links): Bürgermeister Bernhard Kisch, Dr. Edwin Ullmann, Gisela Keller, Patrick Wiesinger, Mike Uhlig und Matthias Oberth. © Foto: Elke Walter



In einer lockeren Gesprächsrunde erinnerten sich Ehemalige an die Anfangszeit, blickten mit dem derzeitigen Leiter Patrick Wiesinger und dem Vorsitzenden des Trägervereins Matthias Oberth aber auch nach Vorne.

"Wir wollten ein Angebot für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen", erinnerte sich der Gründungsvorsitzende Dr. Edwin Ullmann, "unabhängig von Kirche oder traditionellem Vereinsleben." In der Anfangszeit wurde diese Idee nicht auf allen Seiten begrüßt.

Zuerst hatten wir keinen festen Ort, aber mit der damals museumsreifen, nicht genutzten Schneiderscheune war das passende Objekt mitten in der Stadt gefunden. Aus der historischen Scheune entstand ein vielseitig einladendes Gebäude, das die alten Strukturen und Holz-Bauelemente noch heute zeigt, aber durch Stahl und Beton eine moderne Optik hinzufügte.

"Doch im Lauf der Jahre nach dem Ausbau hat sich die Akzeptanz geändert", erzählte Mike Uhlig. Frisch von der Fachhochschule habe er die Leitung des Jugendtreffs damals übernommen, ohne genau zu ahnen, was auf ihn zukommt. Aber Uhlig ging engagiert und zielstrebig auf seinen neuen Wirkungsbereich zu und es gelang, den auch von den Nachbarn kritisch beobachteten Jugendtreffpunkt zu etablieren.

Inzwischen bekommen die Verantwortlichen des Trägervereins Jugendförderung Bad Windsheim reichlich Unterstützung auch von Stadt und Landkreis. "Eine gut angelegte Investition", wie Bürgermeister Bernhard Kisch und stellvertretende Landrätin Gisela Keller betonten. Ohne die hervorragende Arbeit der Schneiderscheune würde in Bad Windsheim etwas fehlen: Darin stimmten beide überein. Aus der Stadtkasse erhält das Jugendprojekt aktuell 80.000 Euro, vom Landkreis je hauptamtlicher Stelle einen Zuschuss von 10.000 Euro.

Nach und nach festigte sich auch das Konzept der freien Jugendarbeit, passte sich aber auch an die veränderten Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen an. "Ein solcher Treffpunkt", so der derzeitige Leiter Patrick Wiesinger, "muss aus Sicht der jungen Leute entwickelt werden." Auch Wiesinger war ein beruflicher Neueinsteiger, gerade am Ende seines Sozialpädagogik-Studiums angelangt. Voller Elan und mit frischen Ideen stellte er sich der Herausforderung. Inzwischen lenkt er – aktuell mit seinen Kolleginnen Cristine Ursan und Katrin Schorr sowie ehrenamtlichen Helfern – seit drei Jahren souverän die Geschicke des Treffs. "Man muss den Kindern und Jugendlichen nur zuhören, sich für ihre Lebenswelt interessieren", sagt er, "um zu erfahren, was sie bewegt."

Neben Gruppen speziell für Mädchen oder Jungen gibt es viele zusätzliche Aktionen, wie etwa ein Ferienprogramm. Neu sind zum Beispiel das Repair-Café oder das Fab-Lab im Obergeschoss, in dem unter anderem ein 3D-Drucker ausprobiert werden kann. Wiesinger möchte zusätzlich die Erlebnispädagogik stärker etablieren, hat dazu eine Fortbildung gemacht. "Die Kids blühen richtig auf, wenn sie nach Draußen kommen und Natur erleben und erspüren können", schwärmt er.

Zu einer richtigen Feier gehört auch ein musikalisches Programm. Die beiden Windsheimer Hausbands – sie nutzen die Probenräume der Schneiderscheune – sorgten nach der Gesprächsrunde für den passenden Jubiläumssound: M.A.D.S. mit rockigen deutschen Texten sowie die NN-Rockbühne erprobten Dazy Nerds mit Alternative. Ein gelungener Geburtstagsgruß zum Zwanzigsten.

"Ideen gibt es noch viele", sagt Wiesinger. "Was davon verwirklicht werden kann, muss man sehen, vielleicht können wir uns auch weiter entwickeln zu einem internationalen Kulturtreff, dessen Herzstück aber die Arbeit mit den Kids bleiben soll", wagt er einen Blick auf die nächsten 20 Jahre.

Elke Walter