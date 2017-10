Jugendtreff Schneiderscheune feiert 20.Geburtstag

Am Wochenende wird gefeiert: Mit Kneipenquiz, Podiumsdiskussion und Konzert - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Heute gehört die Einrichtung ganz selbstverständlich zu Bad Windsheim, doch vor 20 Jahren war die Gründung des Jugendtreffs Schneiderscheune ziemlich umstritten. An eine "spannende, aufregende Zeit" erinnert sich Mike Uhlig, der in den ersten Jahren, frisch von der Fachhochschule, den Jugendtreff geleitet hat. Uhlig, aber auch viele andere aus den zwei Jahrzehnten seit der Gründung, werden am Freitag und am Samstag zusammenkommen – zum Feiern, aber auch zum Erinnern.

Mike Uhlig (rechts im Bild), der spätere Leiter des Jugendtreffs Schneiderscheune, schaut sich im Oktober 1996 die Baustelle am Spitalwall an. © Foto: Archiv



Bis ein solcher Jugendtreff in Bad Windsheim Wirklichkeit geworden ist, war es ein langer Kampf, erzählt Stadtkämmerer Siegfried Heger. Gut 20 Jahre gab es den Verein Aktion Jugendtreff, der genau so etwas forderte und den, mit damals 15 Jahren, Matthias Oberth gegründet hatte. Nicht an eine Kirche oder einen Sportverein gebunden sollte der Jugendtreff sein und einfach jungen Menschen Raum bieten, etwas auszuprobieren und sich zu entwickeln.

Im Kochbräu-Gebäude, in einem Haus am Standort der heutigen Polizeiinspektion und in der früheren Handelsschule, wo heute die Physiotherapeutenschule Kybalion ihren Sitz hat: Der Verein fand immer nur provisorisch Unterkunft. Gegen eine feste Einrichtung machten insbesondere die CSU und die Junge Union Opposition, wie sich Oberth erinnert. Doch im Laufe der Jahre sei auch dort der Nutzen der Schneiderscheune sehr wohl erkannt worden, freut sich der heutige Stadtrat im Rückblick.

Trägerverein beruhigt

Der Durchbruch kam für Stadtkämmerer Heger, der die Arbeit und die Finanzen des Jugendtreffs lenkt, als das passende Konstrukt mit einem Trägerverein gefunden war. Man habe sich damals ähnliche Einrichtungen in Süddeutschland angesehen. Im Bus sei die Idee für den Trägerverein entstanden, der es einigen Stadträten leichter gemacht habe, sich mit dem Thema anzufreunden.

Erster Leiter des Jugendtreffs wurde Mike Uhlig. Damals 26 Jahre alt und frisch von der Fachhochschule als Diplom-Sozialpädagoge nach Bad Windsheim gekommen. Er hat die Schneiderscheue mit aufgebaut und auch seine Diplomarbeit über das Konzept geschrieben. Mit dem offenen Betrieb hat es angefangen, dann kamen die Mädchen- und die Jungengruppe dazu. Heute arbeitet Uhlig am Jugendamt in Fürth. Am Samstag wird er auf dem Podium sitzen. "Ich freue mich auf den Abend", sagt er und hofft, viele alte Bekannte wiederzutreffen.

Verschiedene Menschen haben die Arbeit des Jugendtreffs geprägt. Nach Uhlig hat ab 2005 Anna Orlishausen die Einrichtung geleitet, danach für etliche Jahre Sabine Uhrlau. Patrick Wiesinger ist seit 2015 neuer Chef in der Schneiderscheune. Auch die Konzepte haben sich mit der Zeit gewandelt, einiges ist aber auch gleich geblieben, freut sich Uhlig. So gibt es heute noch die Jungen- und die Mädchengruppe wie in der Anfangszeit. KISS, Kunst und Kultur in der Schneiderscheune, heißt es auch im Herbst 2017 wieder. Dann wird gebastelt und gemalt. Neu ist hingegen das Fab-Lab, das im Obergeschoss eingerichtet wurde und Besuchern die Möglichkeit eröffnet, moderne Geräte wie einen Drei-D-Drucker kennenzulernen.

Die Feierlichkeiten gehen schon am morgigen Freitag los, mit einem Kneipenquiz. Big Kev Murphy alias Kevin Dardis, Frankens kultigster Quizmaster, stellt ab 19.30 Uhr Fragen zu verschiedenen Themen von Erdkunde über Sport und Musik bis hin zu Bad Windsheim und der Schneiderscheune.

Gespielt wird in Teams zu fünf Personen. Anmeldungen für das Kneipenquiz sind unter der Telefonnummer 09841/24 23 oder per E-Mail an team@jugendtreff-schneiderscheune.de möglich.

Die eigentliche Jubiläumsfeier findet am Samstag, 7. Oktober, statt. Beginn ist mit einer Podiumsdiskussion um 19 Uhr: "Zurück in die Zukunft – Der Jugendtreff im Wandel der Zeit" heißt es da. Dr. Edwin Ullmann, Gründungsvorsitzender und aktuell Dritter im Führungsteam des Trägervereins, Mike Uhlig als erster Leiter und sein Nach-Nach-Nachfolger Patrick Wiesinger werden mit Bürgermeister Bernhard Kisch und der stellvertretenden Landrätin Gisela Keller ins Gespräch kommen. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Matthias Oberth, dem aktuellen Vorsitzenden des Trägervereins.

Danach ist Zeit, alte Kontakte wieder aufzufrischen oder auch einfach Musik zu hören. Die Dazy Nerds und M.A.S.G treten in der Schneiderscheune auf, zwei Bad Windsheimer Gruppen. "Unsere Hausbands", sagt Patrick Wiesinger.

Claudia Lehner