Jugendtreff Schneiderscheune feiert 20. Geburtstag

Kneipen-Quiz, Podiumsdiskussion und Gratis- Konzert stehen auf dem Programm

BAD WINDSHEIM - 1997 fand mit der Eröffnung des Jugendtreffs Schneiderscheune ein jahrzehntelanger Straeit um die Ausrichtung der Jugendarbeit sein Ende. An diesem Wochenende wird nun das 20-jährige Bestehen gefeiert.

Die Bad Windsheimer Lokalmatadoren "Dazy Nerds" stehen am Samstagabend - neben der Formation M.A.S.G. - auf der Bühne des Jugendtreffs Schneiderscheune, um den 20. Geburtstag der Einrichtung zu feiern. © Privat



Es war ein langer und steiniger Weg bis es in der Stadt Bad Windsheim ein offizieller Jugendtreff seine Pforten öffnete. Rund 20 Jahre kämpften Jugendlichen und junge Erwachsene in der Kurstadt um "ihr" Jugendzentrum. Genauso lang gibt es jetzt den Jugendtreff Schneiderscheune am Spitalwall.

Ein Grund zum Feiern also und dafür hat das Team um den hauptamtlichen Leiter Patrick Wiesinger für das kommende Wochenende ein Programm zusammengestellt, das zum Mitmachen, Zuhören oder einfach nur zum Abrocken einlädt.

Mitmachen ist bereits am Freitag, 6. Oktober, angesagt. Dann startet nämlich um 19.30 das illustre Kneipen-Quiz mit Big Kev Murphy (alias Kevin Dardis). Frankens kultigster Quizmaster stellt in gewohnt lockerer Form Fragen zu den Themenbereichen Erdkunde, Sport, Musik, Film, Wissenschaft, Natur und Geschichte. Dazu wird auch ein bisschen Wissen über Bad Windsheim und den Jugendtreff abgefragt.

Gespielt wird in Teams zu fünf Personen, die sich unter ihrem (Fantasie-) Namen unter der Telefonnummer 09841/2423 oder per E-Mail unter team@jugendtreff-schneiderscheune.de anmelden können. Nicht nur die Frage, wer am meisten weiß, macht das Kneipenquiz spannend, sondern auch die genialen Entertainer-Qualitäten von Big Kev Murphy versprechen einen ebenso unterhaltsamen, wie abwechslungsreichen Abend.

Am Samstag, 7. Oktober, geht es dann um 19 Uhr mit einer lockeren Plauderrunde über die Geschichte des Jugendtreffs weiter. Neben Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch und der stellvertretenden Landrätin Gisela Keller, sind der ehemalige Leiter des Jugendtreffs, Mike Uhlig, und der Gründungsvorstand des Fördervereins mit auf dem Podium vertreten. Dazu gesellt sich noch der jetzige Leiter der Einrichtung, Patrick Wiesinger. Geleitet wird das Gespräch vom jetzigen Vorsitzenden des Trägervereins, Matthias Oberth.

Ab 20.30 Uhr sind dann genug der Worte gesprochen und es heißt Bühne frei für zwei Bands, die an diesem Abend bei freiem Eintritt genossen werden können: Den Anfang macht M.A.S.G, eine junge Formation mit reichlich erfahrenen Musikern, die bereits beim Bad Windsheimer Altstadtfest glänzen konnten. Das Quartett um Sänger und Bassist Thomas Gehrmann hat sich rockigen Songs mit deutschen Texten verschrieben und will sich mit dem eigenständigen Programm vom Einheitsbrei der Hitparaden abheben.

Bereits hinlänglich bekannt ist der Headliner des Festabends: Die „Dazy Nerds“ gehören seit Jahren zu den innovativsten und kraftvollsten Bands, die die Region zu bieten hat. Ihre Live-Auftritte werden nicht zuletzt durch den extrovertierten Sänger Jim Reef geprägt, der aber auch allen anderen Musikern genug Raum für die Entfaltung ihrer Qualitäten lässt.

