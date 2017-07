Junge Afghanen kämpfen in Bad Windsheim um Ausbildung

BAD WINDSHEIM - Sie sind stolz darauf, was sie erreicht haben. Nach zwei Jahren sprechen sie schon gut Deutsch, haben die Einstiegsqualifikation bestanden, manche sind in der Berufsschule gar unter den Besten ihrer Klasse. Und am wichtigsten: Sie haben einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Doch ob der den jungen Afghanen etwas nützt? Es sieht nicht gut aus.

Werden gemeinsam einen Brief an die Regierung von Mittelfranken schreiben: die jungen Flüchtlinge, die gerne eine Ausbildung beginnen wollen, und ihr Betreuer Werner Krug. Ein Kritikpunkt ist, dass die digital als Foto zugesandte Tazkira nicht ausreichen soll. Foto: Claudia Lehner



Das macht es schwieriger, eine Ausbildung beginnen zu können. Unmöglich ist es jedoch nicht. Es liegt im Ermessen des zuständigen Ausländeramtes. Dafür sind Auflagen zu erfüllen, wie sowohl Sabine Kachel von der Ausländerbehörde am hiesigen Landratsamt wie auch Karin Christ, Pressesprecherin der Regierung von Mittelfranken, klarstellen. Straftaten dürfen die künftigen Azubis nicht begangen haben, sie müssen entsprechend ihrer Aufenthaltsdauer gute Deutschkenntnisse vorweisen. Entscheidend ist aber auch: Wie hoch ist die "Bleibewahrscheinlichkeit"? Da wirkt sich eine Ablehnung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge natürlich negativ aus. Und inwieweit haben die jungen Männer an der Feststellung ihre Identität mitgewirkt? Genau an diesem Punkt gehen die Meinungen offensichtlich darüber auseinander, was zumutbar ist.

Nicht ohne Tazkira

"Alle haben sich bemüht", stellt Werner Krug klar, der die jungen Männer – mehr als ein Dutzend hat nun mit der Ablehnung ihrer Ausbildung zu kämpfen – im Auftrag des Jugendamts seit zwei Jahren betreut, ihnen beim Einfinden in den Alltag geholfen hat. Sie waren beim Generalkonsulat in München. Einige haben Verwandte nach Kabul geschickt, um die Tazkira, das Äquivalent einer Geburtsurkunde, zu beantragen. Obwohl das gefährlich ist, wie die 18- und 19-Jährigen erzählen. Nicht nur die Reise durch unsicheres Gebiet.

Wer eine Tazkira beantragt, gerate schnell in das Visier der Taliban. Sehr teuer ist diese außerdem und laut Krug wenig aussagekräftig. Ohne Geburtsregister würden die Angaben lediglich gegen viel Geld beglaubigt. Für manche liegt deshalb nur ein Schreiben der Eltern mit amtlichem Stempel vor. Einem jungen Mann haben die Eltern ein Foto der Tazkira per Internet geschickt. Eine Poststelle zu erreichen, sei oft schwierig. Das reicht aber nicht. Nur das Original wird akzeptiert. Dann gilt die Identität als nachgewiesen, wie Christ schreibt. Für einen jungen Mann scheint es unmöglich, an die Tazkira zu kommen. Seine Eltern sind vor seiner Geburt in den Iran geflohen, leben dort illegal.

Bayern ist am strengsten

In Bayern werde das strenger als im Rest von Deutschland gehandhabt, ist Krugs Eindruck. Das stört ihn. Auch je nach Behörde werde der Ermessensspielraum anders genutzt. So hätte ein von ihm betreuter Äthiopier, für diesen ist die Ausländerbehörde am Landratsamt zuständig, nun eine Ausbildungserlaubnis erhalten. Die Identitätsfeststellung sei ebenso schwierig wie bei Afghanen, sagt Krug.

Die jungen Männer sind frustriert. "Wenn ich die Arbeit nicht hätte, wäre das schlecht", sagt Mohammed Nasseri. Er hatte bereits angefangen, in einem Hotel zu arbeiten. Doch die zugesagte Ausbildung steht nun in den Sternen. "Was sollen wir den ganzen Tag tun?", fragt Mohammed Ayoub Dastokhil, der als Maler anfangen könnte. Zurückgehen ist für sie alle keine Alternative. Sie klagen gegen ihre Ablehnung, wie Krug erzählt. Die Regierung gibt ihnen zwei Wochen Zeit, um sich zur Ankündigung, dass sie keine Ausbildungserlaubnis erhalten sollen, zu äußern. Auch das werden die jungen Afghanen tun, in einem Brief auf Deutsch. Doch nicht nur sie sind enttäuscht.

Ähnlich geht es den Firmen, die die jungen Männer gerne als Auszubildende hätten. Als Teil der Einstiegsqualifikation haben diese bereits in den Firmen gearbeitet. In einer "Initiative der ausbildenden Betriebe im Landkreis", die bereits 14 Firmen unterschrieben haben, werden diese klarstellen, dass sie sich als Wirtschaftsunternehmen und Handwerksbetriebe benachteiligt fühlen, durch die strenge bayerische Auslegung der Gesetze. Sie brauchen Auszubildende.

