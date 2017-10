Junge Frau im Zug in Bad Windsheim belästigt

Polizei ermittelt gegen 24-Jährigen jetzt wegen Beleidigung - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Die unangemessenen Annäherungsversuche eines alkoholisierten jungen Mannes haben ihm einigen Ärger mit der Polizei eingebracht.

Am Samstag hatte der 24-Jährige am Bahnsteig in Bad Windsheim eine junge Frau in beleidigender Weise angesprochen. Auch im Zug ließ er laut Polizeibericht nicht locker.

Der junge Mann versuchte mehrfach seinen Arm um die 18-Jährige zu legen, was sie abwehren konnte. Auf der anschließenden Fahrt nach Steinach versuchte er immer wieder sich neben sie zu setzten. Dies konnte sie verhindern, indem sie sich zu anderen Fahrgästen setzte.

In Steinach bat sie den Fahrdienstleiter um Hilfe, der um 22.45 Uhr die Polizei verständigte. Eine Streife konnte den Mann, der sich zunächst entfernt hatte, dann noch am Bahnhof antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Gegen den jungen Mann wird wegen Beleidigung ermittelt.

