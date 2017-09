Kabarettist spricht Bad Windsheimer Image-Spots

"A Stadt, die echd wos had" - Zusammenarbeit war unkompliziert

BAD WINDSHEIM - Vier von Bernd Regenauer eingesprochene Image-Spots sollen bis Sommer 2018 im Radio zu hören sein. Der Sprecher konnte schnell für das Projekt gewonnen werden, denn etwas an Bad Windsheim macht dem Kabarettisten besondere Freude.

Der Kabarettist Bernd Regenauer hat vier Image-Spots für Bad Windsheim eingesprochen. © pr_Schanzenbach



Ein Pfiff, dann ertönt eine für viele Franken wohl bekannte Stimme: "Sie horngs, gestern hod widder anner gsocht, in Bad Windsheim is der Hund verreggd. Dem hobbi gsocht, ...". Kabarettist Bernd Regenauer hat die neuen Image-Spots der Stadt eingesprochen, die am Mittwochabend im Ausschuss für Jugend Senioren, Tourismus, Kultur und Sport des Stadtrates vorgestellt wurden und auf Begeisterung stießen. "Die Dinger sind klasse", brachte Stadtrat Eberhard Gurrath seine Einschätzung zum Ausdruck. Bürgermeister Bernhard Kisch, Gerhard Koslowski und andere Ausschussmitglieder lobten die Spots, die bis Juni 2018 beim Sender Radio 8 laufen sollen, ebenfalls. Vier unterschiedliche 20-Sekunden-Spots gibt es.

Die Zusammenarbeit mit Bernd Regenauer, der laut Hauptamtsleiter Rainer Hofmann "ein großer Freund des Freilandmuseums ist" und deshalb als Sprecher gewonnen werden konnte, war "unkompliziert, schnell und effektiv". Das Ende, nach einer Aufzählung von möglichen Erlebnissen in der Kurstadt, ist übrigens gleich. Ein Pfiff, dann die markante Stimme: "Hodder nix mehr gsocht. Bad Windsheim. A Stadt, die echd wos had."

