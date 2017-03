Kanzeltausch als Zeichen des Fortschritts

Dekanatssynode im Zeichen intensiver Kooperation - erstmals Männergottesdient - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Maxime der grenzüberschreitenden Zusam­menarbeit wird auch künftig die Arbeit im Dekanatsbezirk Bad Winds­heim bestimmen. Von einem Gespräch mit Regionalbischöfin Gisela Bor­nowski brachte Dekanin Karin Hüttel die Zahl von voraussichtlich 200 Pfar­rern, die bis 2025 in den Gemeinden der Bayerischen Landeskirche fehlen, zur Dekanatssynode mit.

Dekanin Karin Hüttel bei ihrem Bericht mit den Präsidiumsmitgliedern der Synode. Neben ihr Ernst Fetz und Hartmut Assel (von links). © Christine Berger



Dekanin Karin Hüttel bei ihrem Bericht mit den Präsidiumsmitgliedern der Synode. Neben ihr Ernst Fetz und Hartmut Assel (von links). Foto: Christine Berger



Neben der Kooperation über die Grenzen von Kirchengemeinden hin­aus wird der Pfarrer-Mangel eben­falls zunehmend zum Thema, kündig­te Dekanin Hüttel in ihrem Bericht an. Darüber hinaus würden mehr Lek­toren, die Gottesdienste halten und Predigten vorlesen können, benötigt. Wie sich das seit Jahren gewachsene Prinzip der Zusammenarbeit bereits durch die Arbeit in den Kirchenge­meinden zieht, schlüsselte sie beim Blick auf die vier Regionen des Deka­nats auf. Längst stehen gemeinsame Gottesdienste auf der Tagesordnung, gelten für Angebote wie Bibeltage und Gemeindebriefe keine Gemeinde­grenzen mehr.

Kanzeltausch ist unabdingbar

Als unabdingbar bezeichnete Hüt­tel den teils bereits praktizierten Kan­zeltausch, bei dem Pfarrer im Wechsel in anderen Kirchengemeinden predi­gen, dadurch entfällt für einen Sonn­tag die Predigtvorbereitung. Der Vor­teil sei, dass Gemeindeglieder auch andere Theologen aus dem Dekanat kennenlernen. Die Geistliche bat, die Veränderungen nicht nur negativ zu sehen. Bestimmte Bereiche, wie Teile der Jugendarbeit, sind ebenfalls deka­natsübergreifend organisiert. "Das Konfi-Camp, das ein wirkliches Erfolgsmodell ist, feiert sein zehnjäh­riges Jubiläum", würdigte die Deka­nin eines der Paradebeispiele.

Als wunderbares Geschenk bewertete sie das Fehlen einer Vakanz im Dekanat. Auf der anderen Seite überschreiten die Theologen selbst bei der Vollbeset­zung aller Pfarrersstellen ihr zufolge ihre Arbeitszeiten regelmäßig. Dass dennoch im vergangenen Jahr neue Angebote das Gemeindeleben bereicherten, konnten die Mitglieder der Synode den Berichten aus den Kir­chengemeinden entnehmen. "Es ist einfach interessant, wie bunt und viel­fältig das Leben in unserem Dekanats­bezirk ist", freute sich Dekanin Hüt­tel über die verschiedenen Formen des gelebten Glaubens. So wurde bei­spielsweise in der Kirchengemeinde Obernzenn-Urphertshofen erstmals ein Männergottesdienst angeboten, auf den in diesem Frühjahr eine Män­ner- Wanderung folgen wird. Auch wurde dort am Gründonners­tag ein Tischabendmahl gefeiert, das auf derart gute Resonanz stieß, dass in der Adventszeit eine Neuauflage ange­boten wurde.

Arbeit mit Asylsuchenden mit besonderer Bedeutung

Hinzu kamen zahlreiche musikalische Gottesdienste und Kon­zerte im gesamten Dekanatsbezirk. Als wichtiges Thema - ungeachtet der sinkenden Neuankünfte - bezeichnete die Theologin die Prä­senz der Kirchenge­meinden in der Arbeit mit Asylsuchenden. "Es ist bleibend wich­tig, dass wir uns um geflüchtete Menschen kümmern." Von der Arbeit in der Evangeli­schen Landeskirche informierte Hart­mut Assel, Mitglied der Landessynode und Präsidiumsmitglied der Dekanats­synode, als er das Projekt Profil und Konzentration vorstellte. Intensiv läuft demnach die Auseinanderset­zung, wie die Kirche auch künftig die Menschen erreichen kann. Es gebe vie­le Möglichkeiten, nicht in die Kirche zu gehen, umriss Assel ein generelles Problem. Bei der Entwicklung von Strategien dagegen spielte ebenfalls das Stichwort Kooperation eine wesentliche Rolle.

Darüber hinaus wünschte er sich ergebnisoffenes Nachdenken darüber, wie die Kirche zu den Menschen kommen kann, wenn Letztere selbst immer seltener Gottesdienste besuchen. Erneut mit fünf Prozent festgelegt wurde von der Synode der Dekanats­einbehalt zur Unterstützung einzelner Kirchengemeinden bei besonderen Projekten. Mehrheitlich stimmte die Synode nach der Vorstellung der wich­tigsten Eckdaten des Haushalts durch Präsidiumsmitglied Ernst Fetz der Beibehaltung der Quote zu. Zum Auf­takt der Synode waren die Mitglieder im Mu­seum Kirche in Fran­ken in der Spitalkir­che zusammengekom­men. Ausgehend vom Konfessionsbild des Nürnberger Malers Andreas Herneisen rückte stellvertre­tender Dekan Dirk Brandenberg die Person Jesu in den Mittelpunkt. "Um ihn geht es", wünschte er sich ange­sichts des Reformationsjubiläums und der starken Präsenz der Person Mar­tin Luthers eine stärkere Konzentrati­on auf die christliche Botschaft. Den zentralen Vortrag der Dekanats­synode hielt Ulrich Herz zum Thema Reformation in Bad Windsheim und Umgebung.