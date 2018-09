Katze in Bad Windsheim mit Kabelbindern misshandelt

Dem Tier wurden die Pfoten abgeschnürt - Besitzerin schockiert

BAD WINDSHEIM - Eine Katze wurde am Donnerstag in der Schäfergasse in Bad Windsheim Opfer eines Tierquälers. Zwei ihrer Pfoten waren mit Kabelbindern abgeschnürt und das Tier schrie vor Schmerzen.

Als die graue Katze der Rasse 'Britisch Kurzhaar' am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr von ihrem morgendlichen Ausflug zu ihrer Besitzerin zurück kam, jaulte sie jämmerlich vor Schmerzen.

Mit Schrecken entdeckte die Besitzerin, dass jemand die beiden linken Pfoten des Tieres mit Kabelbindern abgeschnürt hatte. Die hintere Pfote war laut Polizeiangaben bereits auf das doppelte ihrer Größe angeschwollen.

Zur Behandlung der Verletzungen musste die Katze zum Tierarzt gebracht werden. Weitere ähnliche Fälle in den letzten Tagen sind der Polizeiinspektion Bad Windsheim nicht bekannt.

