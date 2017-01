Kein Kassierer: Dieser Bio-Laden vertraut seinen Kunden

BURGBERNHEIM - Seit wenigen Wochen verkaufen Anja und Andreas Linzner in ihrem "Bio-Lädla Rumpelstühlchen" im mittelfränkischen Burgbernheim selbst angebautes Gemüse und eingekochte Leckereien. Das Besondere: Verkaufspersonal gibt es nicht.

Anja und Andreas Linzner wollen ihr Bio-Geschäft "Bio-Lädla Rumpelstühlchen" im mittelfränkischen Burgbernheim Stück für Stück erweitern. © Katrin Müller



Stattdessen heißt es: Ware aussuchen, abwiegen, Preis ausrechnen und Geld in einen umfunktionierten Briefkasten einwerfen.

"Ich muss sagen, das haut hin", sagt Andreas Linzner, der seit kurzem gemeinsam mit seiner Frau Anja im "Rumpelstühlchen" Produkte aus eigenem Anbau verkauft. Im "Bio-Lädla" ist der Kunde auf sich selbst gestellt ist, beim Auswahl der Produkte bis zum Bezahlen.

Zwar gehe Anja Linzner abends immer mit einem Kribbeln hinüber in den Laden, aber bisher sei sie nicht enttäuscht worden, wenn sie den Briefkasten geöffnet hat, sagt sie. Darin findet sie neben dem für die gekaufte Ware eingeworfenen Geld oft "Kundenbotschaften". Diese notieren auf Zettelchen, was sie sich noch wünschen, etwa einen Zehn-Kilo-Sack Kartoffeln oder eine Steige Äpfel.

Konzept ist ein Import aus Schwaben

Jemanden einzustellen, das würde sich wirtschaftlich nicht rentieren, so Andreas Linzner, der das Konzept aus dem Schwäbischen und aus deutschen Küstenregionen von Bauernhöfen kennt. Warum sollte es nicht auch in Burgbernheim klappen, dachten sich die Linzners und probierten es aus.

Auf zwei Tischen und in zwei in Türkis- und Blautönen gehaltenen Regalen sind die Produkte übersichtlich angeordnet. In Schüsseln, wie man sie aus Tante-Emma-Läden kennt, liegen Hokkaido-Kürbisse, Pastinaken, Blaukraut, Karotten, Sellerie, Lauch, Rote Beete, Chinakohl, Zwiebeln und Rosenkohl.

Gegenüber finden sich verschiedene Äpfel. Ein Regal widmet sich der Kartoffel. Apfelsaft aus eigener Herstellung bieten die Linzners ebenso an wie selbstgemachten Fruchtaufstriche, Sirups, Pastasoßen, Chutneys sowie eingelegtes Gemüse in Gläsern haltbar eingekocht.

Linzner hat große Pläne

An den Schüsseln und Regalen sind sowohl der Name des Gemüses und der Kilopreis zu lesen. Auf einem Tisch im hinteren Bereich des kleinen Raumes steht eine Waage, auf der Kunden ihr Gemüse abwiegen müssen. Daneben liegen Taschenrechner und Zettel bereit. Das Geld wird in den Briefkasten geworfen. Davor steht eine Blechdose mit Wechselgeld.

Die meisten Kunden kämen damit klar und finden die Idee toll, sagt Anja Linzner. Ein paar gebe es, die etwas ängstlich seien, weil sie Geld einfach da ließen und das nicht gewohnt seien, oder Angst hätten, sich zu verrechnen.

Aber: Das werde sich einspielen. Den Laden wollen die Linzners nun Stück für Stück erweitern, Eier, Käse und Nudeln sollen das Sortiment ergänzen. "Irgendwann soll der Kunde seinen Wocheneinkauf bei uns erledigen können", so Andreas Linzner.

