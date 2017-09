Kein Überfall, sondern Knutschflecken

Jugendlicher aus Bad Windsheim täuschte Straftat vor – Angriff durch Unbekannten frei erfunden - vor 24 Minuten

BAD WINDSHEIM - "Mach mir doch kein Knutschfleck, alles nur kein Knutschfleck." Den Refrain des Liedes von Ixi aus dem Jahr 1983 hätte ein Jugendlicher seiner Bekanntschaft wohl vorher besser eingebläut. Die großen Flecken an seinem Hals wollte er wohl durch eine Lüge vertuschen, auch dass er sein Portemonnaie verloren hatte: Er täuschte einen Raubüberfall vor.

Bereits am Sonntag vor einer Woche kam der 17-jährige Schüler mit seiner Mutter zur Polizeiinspektion. Der junge Mann gab an, dass er am Abend zuvor auf dem unbeleuchteten Skaterplatz von einem Unbekannten massiv angegriffen wurde. Dieser habe ihm seine Geldbörse geraubt, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei der 17-Jährige verletzt worden. Am Hals hatte er Hämatome und am Arm Schnittverletzungen. Der 17-Jährige wurde eindringlich auf seine Wahrheitspflicht hingewiesen. Er blieb dabei, dass ihm das Portemonnaie mit zehn Euro Inhalt geraubt wurde. Der Fall wurde an die Kriminalpolizei übergeben.

Es stellte sich heraus, dass der Überfall erfunden war. Der junge Mann gestand, seine Geldbörse auf der Kirchweih verloren zu haben, die Blutergüsse am Hals wären Knutschflecke und am Arm hatte er sich selbst gekratzt. Der Jugendliche muss sich jetzt wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kam