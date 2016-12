Kinder teilen Gänse und Martin seinen Mantel

Umzug in Bad Windsheim mit Laternen und Gesang zum Marktplatz - 09.11.2016 13:26 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Botschaft vom Heiligen Martin nahmen Kinder am Dienstagabend mit nach Hause: Immer zwei teilten sich am Markt­platz ein Gebäckstück in Form einer Gans, genauso wie der Reiter beim Martinsspiel seinen Mantel mit einer Bettlerin geteilt hatte. Zuvor waren die Kinder mit Laternen und Gesang vom Freilandmuseum zum Markt­platz gezogen.

Hinter dem Absperrband schauen die Besucher das Martinsspiel an. © Katrin Müller



Dort spielte der Posaunenchor zur Begrüßung das Lied Ihr Kinderlein kommet. Die Besucher sangen an­schließend, von Bürgermeister Bern­hard Kisch am Mikrofon begleitet, das St.-Martins-Lied, um Hannes Frankenberger herauszulocken. Der ließ sich nicht lange rufen und ritt wenig später als St. Martin verklei­det auf seinem Pferd mit flatterndem Mantel vom Luther- auf den Markt­platz. Dort hatte sich bereits Heide­linde Bergmann in Lumpen gehüllt und auf den Boden gelegt – sie spiel­te den Bettler.

Aus Sicherheitsgründen mussten sich die Besucher hinter einem Ab­sperrband aufstellen, um das Mar­tinsspiel zu bestaunen. Das war auch sinnvoll, wie sich später zeigte. Das Pferd blieb beim Rundendrehen mit dem linken Hinterbein an der Feuer­schale hängen – das Holz wurde glücklicherweise erst später entzün­det. Der Behälter fiel scheppernd um, doch Frankenberger hatte das Pferd im Zaum, es erschrak nur leicht und trabte anschließend ruhig weiter seine Runden.

Kinderpunsch und Bratwurst

Stellvertretender Bürgermeister Rainer Volkert erzählte die Geschich­te vom Heiligen Martin, der Mitleid mit dem frierenden Obdachlosen hatte und seinen warmen roten Man­tel mit ihm teilte. Hannes Franken­berger und Heidelinde Bergmann spielten die Szene dazu.

Um den Kindern den Gedanken des Teilens näherzubringen, wie Kisch betonte, hatten die Organisato­ren der Jungen Union, der Frauen­union und des Ortsverbands der CSU auch in diesem Jahr süße Teilchen in Form von Gänsen gebacken, die im­mer zwei Kinder miteinander teilen durften. Bei Kinderpunsch und Brat­würsten vom Grill konnten sich die Besucher aufwärmen.

Zuvor sprach Stadtrat und Kir­chenvorstand Johannes Gerhäuser ein Gebet und ging darin auf Gottes Liebe ein, die wie ein Nest sei. Damit es auch kuschelig warm wie in einem Nest wurde, entzündete Stadtrat Frank Gurrath das Martinsfeuer, welches eifrige Helfer noch während des Spiels wieder aufgebaut hatten.

Katrin Müller