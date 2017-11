Kindertagesstätte weicht für Turnhalle der Delpschule

Bauausschuss des Stadtrates einigt sich auf Standort - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Es ist entschie­den. Das ehemalige Hausmeisterhäus­chen, in dem die Tagesstätte Netz für Kinder des Arbeiter-Samariter-Bun­des (ASB) untergebracht ist, wird ab­gerissen. Auf dem dortigen Gelände wird dann die neue Turnhalle der Delpschule gebaut. Das hat der Bau­und Umweltausschuss in seiner Sit­zung am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Bernhard Kisch enfernt am Modell das Hausmeisterhäuschen und setzt an dessen Stelle die neue Turnhalle. Rainer Volkert, Wilhelm Dehner, Jürgen Heckel und Werner Spieler (von links) machen sich ein Bild davon, wie sich der Kom­plex in das Gelände an der Delpschule einfügt. © Katrin Müller



Bürgermeister Bernhard Kisch enfernt am Modell das Hausmeisterhäuschen und setzt an dessen Stelle die neue Turnhalle. Rainer Volkert, Wilhelm Dehner, Jürgen Heckel und Werner Spieler (von links) machen sich ein Bild davon, wie sich der Kom­plex in das Gelände an der Delpschule einfügt. Foto: Katrin Müller



Bevor sich die Räte um ein von Stadtrat Werner Spieler gefordertes und von Karlheinz Liebberger und Walter Schwarz vom gleichnamigen Architekturbüro für die Sitzung gefer­tigtes Modell versammelten, fragte Bürgermeister Bernhard Kisch nach dem "Meinungsbild" der Fraktionen. Diese sollten sich im Vorfeld der Aus­schussitzung Gedanken zum Standort machen, nachdem im Stadtrat im Juni bereits mit 14:6 Stimmen der Be­schluss zum Neubau der Einfachturn­halle gefasst worden war. Das neue Spielfeld entspreche etwa dem der Pastoriusschule, gab Kisch einen Ver­gleich. Die SPD sei für den Abriss des Haus­meisterbaus und den dortigen Bau der Halle. Petra Negendank begründete die Entscheidung damit, in Zukunft in der Gestaltung offener zu sein. Immer mehr Eltern nähmen das Ange­bot der Ganztagesbetreuung wahr.

Künftig werde man dafür im Schulge­bäude mehr Räume brauchen. Nach dem Abriss der alten Turnhalle habe man die Möglichkeit, solche Räume direkt ans Schulgebäude anzubauen, erläuterte sie. "Hauptgrund" für die CSU sei der Schulsport, der während des Baus der neuen Halle in der alten Turnhalle stattfinden könne, betonte Georg Ger­häuser. "Das Wohl der Kinder soll im Vordergrund stehen. Kinder, die zwei Jahre lang keinen Sport machen kön­nen, das will man nicht erleben. Ich hab’ das am Gymnasium mitge­macht", fügte sein Parteikollege Rai­ner Volkert an. Auch für die Vereins­nutzung sei der Standort mit direk­tem Zugang vom Breslauer Ring bes­ser. "Fremde können rein, ohne über des Schulgelände zu gehen", führte Gerhäuser weiter aus. Jürgen Heckel (Wi R) schloss sich seinen Vorrednern an. Der Liste Land ist es egal, an wel­cher Stelle gebaut wird.

Auf einer Linie mit der Schule

"Die Exper­ten sollen entscheiden", findet Wil­helm Dehner, der dennoch seinen Standpunkt noch einmal deutlich machte, dass er es nicht als notwendig erachte, eine erst 40 Jahre alte Halle abzureißen. "Aber die Entscheidung ist gefallen", betonte er. Dass während der Bauphase trotz­dem kein Sportunterricht in der alten Halle stattfinden kann, vermutet Wer­ner Spieler, dessen FWG-Fraktion den Neubau gerne am Standort des Altbaus sehen würde. "Das bindet sich schöner ein in das Gelände", sag­te Spieler. In das Modell setzte Kisch schließlich die Halle ein. Er rückte den Komplex an verschiedene Stellen, sodass die Räte sich den Bau besser vorstellen konnten. Den Vorschlag von Spieler, die Halle zumindest so weit von der Straße zurückzuverset­zen, dass diese auf einer Linie mit dem Schulgebäude liegt, fand Kisch sofort stimmig.

"Das würde dem Ganzen ein schöneres Gesicht geben", sagte Spie­ler. Es sei noch nichts in Stein gemei­ßelt, betonte Kisch, man könne noch "hin- und herrücken" und anfangen, in die Detailplanung zu gehen. Bei­spielsweise müsse eine Entscheidung bezüglich der Dachform getroffen wer­den. Einstimmig beschlossen die Räte den Abriss des Hausmeisterhäuschens und den Neubau der Halle auf diesem Gelände. Etwa 1,1 Millionen Euro betragen die Kosten für die beiden Maßnahmen. Der Abriss der alten Turnhalle kommt später noch dazu. Und was geschieht mit der Kinderta­gesstätte Netz für Kinder? Diesbezüg­lich laufen die Gespräche, betonte Kisch auf WZ-Nachfrage. Vorstellen könne man sich, dass diese im Schulge­bäude untergebracht werde.

Stefan Rechter, einer der ASB-Geschäftsfüh­rer, fände auch einen an die Turnhalle angegliederten Neubau nicht schlecht, über den man ebenfalls schon nachgedacht habe. Noch habe man aber Zeit, sich eine Lösung zu überlegen. Fest stehe für Stadt und ASB, dass man "im Bereich Delpschu­le" bleiben werde mit der Einrich­tung, sagt Rechter.

Katrin Müller