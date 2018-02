KJR macht fit für Notfälle in Kinder- und Jugendarbeit

Es wurde mit dem Arbeiter-Samariter-Bund zusammengearbeitet - vor 3 Stunden

BAD WINDSHEIM - Der Kreisjugendring Neustadt/Aisch–Bad Windsheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund Bad Windsheim ein Erste Hilfe Seminar, das auf das Tätigkeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit zugeschnitten ist.

In Notfällen schnell und richtig helfen zu können, vermittelt ein Erste-Hilfe-Kurs für Ehrenamtliche in der KJR-Kinder- und Jugendarbeit. © Harald Munzinger



Dieses Seminar soll die Teilnehmer befähigen, in Akutfällen sofort, sicher und richtig reagieren zu können. Es erfüllt die Voraussetzung für die Jugendleitercard und gilt als Nachweis für Ersthelfer in Betrieben. Die Voraussetzung für den Erwerb des Führerscheins erfüllt es nach KJR-Auskunft jedoch nicht.

Das Seminar findet am Samstag, 10. März, von 9 bis 17 Uhr in den Räumen des Arbeiter-Samariter-Bund in Bad Windsheim statt. Die Eigenbeteiligung beträgt fünf Euro inklusive Mittagessen. Weitere Informationen und Anmeldung unter 09161 92-2580 oder auf der Homepage www.kjr-nea.de. Anmeldeschluss ist der 2. März 2018.

