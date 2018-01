KKT muss 40.000 Euro an Steuern nachzahlen

BAD WINDSHEIM - Ein "regene­riertes Residenzhotel" das wünscht sich Hubert Seewald, der Chef der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH (KKT), um das Kur- und Kon­gress- Center besser zu vermarkten: größere Tagungen, mehr Einnahmen. Momentan läuft es darauf hinaus, dass am Jahresende die Schwarze Null steht. Wegen einer Steuernach­zahlung schließt die KKT 2017 aller­dings mit einem satten Minus, "wohl um die 40000 Euro", ab.

Mehr Hotelzimmer in der Nähe des Kur- und Kongress-Centers wünscht sich Hubert Seewald, der Chef der Kur-, Kongress- und Touristik-Gmb H, um große Tagungen nach Bad Windsheim holen zu können. © Katrin Müller



Es ging um eine "ver­deckte Gewinnausschüttung", welche das Finanzamt der KKT und der Stadt bei einer Steuerprüfung nachgewie­sen hatte. Betroffen waren städtische Veranstaltungen, welche die KKT in deren Namen durchführte und für wel­che Steuerabgaben fällig gewesen wären. Um dem künftig zu entgehen, habe man laut Stadtkämmerer Sieg­fried Heger eine "organisatorische Umstellung" vorgenommen, "um die Steuerlast nicht bei der KKT zu haben". Heißt: Die Stadt ist künftig Organisator. Die Kurkonzerte, die davon betroffene Veranstaltungen sind, werde es weiter geben. Aber eben unter städtischer Federführung. 24 sind dies im Jahr, dazu kommen ebenso viele Promenadenkonzerte, welche laut Seewald "sehr gut ange­nommen" werden und in einer Kur­stadt auch nicht fehlen dürften. Kon­zerte und Auftritte im KKC dagegen sind 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich, um 33 Prozent, zurückgegan­gen. 18 Veranstaltungen dieser Art fanden statt, 2016 waren es 27. Das sei jedoch der "übliche zweijährige Wech­sel", erklärt Seewald.

Manche Veran­stalter kämen nur alle zwei Jahre. Auch 2015 waren es nur 18 Veranstal­tungen. Diese selbst zu organisieren, sei nicht im Sinne der KKT: Dafür sei das wirtschaftliche Risiko zu groß, wenn ein Auftritt ausfalle. "Wir haben das Geld nicht dafür." Den ewigen Vergleich mit der Neu­stadthalle in der Kreisstadt und die Aussagen, dass dort viele hochkaräti­ge Künstler auftreten und in Bad Windsheim nicht, ist Seewald leid. Die Halle in Bad Windsheim sei viel größer und für die meisten Veranstal­tungen, die in Neustadt stattfinden, nicht rentabel für den Organisator. "Zu uns kommt halt ein Michl Müller. Der geht nicht nach Neustadt, weil‘s ihm dort zu klein ist", sagt Seewald. Außerdem müsse man Angebote ergän­zen und nicht schauen, "wie kann ich am besten das gleiche machen wie die anderen". Ein weiterer Grund ist, dass finanzi­ell gesehen das beste Geschäft mit Tagungen gehe. Mit 38 war es 2017 eine mehr als im Vorjahr. 2015 fanden nur 28 statt. "Dafür sind wir optimal ausgerüstet. Dafür sind wir gebaut.

Dafür ist unser Konzept ausgelegt", betont der KKT-Chef. Doch das sei auch die Zwickmühle, denn für Tagun­gen mit mehr als 200 Teilnehmern sei das KKC optimal, die Hotelzimmer aber nicht ausreichend. "Diese Tagun­gen krieg’ ich so nicht her. Keine Chan­ce." Das bestätigte auch Carmen Schütz-Kegel vom Landesverband Camping­wirtschaft in Bayern, die den 1. Deut­schen und gleichzeitig 12. Bayeri­schen Campingtag im November im KKC mit organisiert hatte. Sie kämen jedes Jahr sehr gerne nach Bad Winds­heim. Die Teilnehmerzahl steige jedoch stetig und man sei an einer Kapazitätsgrenze angelangt, da die Teilnehmer nicht verstreut in Hotels in der ganzen Stadt untergebracht werden wollen. Würde das Hotel Resi­denz wieder aufgemacht, stiegen die Chancen zumindest, größere Tagungs­gruppen annehmen zu können, ist sich Seewald sicher. "Fürs Kongressge­schäft wäre es extrem wichtig."

In der Kategorie Messen/Ausstellungen/ Märkte verzeichnete die KKT fünf Ver­anstaltungen. Prunksitzungen, Fa­schingsbälle und dergleichen waren es wie in den Vorjahren sieben und Hochzeiten und Bälle 20. Vorwiegend werde das KKC hier für türkische Hochzeiten mit vielen Gästen ge­bucht, erklärt Seewald. Die Reihe Melody & more werde auch 2018 fortgesetzt. Allerdings besteht diese nur noch aus drei Ü30-Partys. "Die werden angenom­men. Das wollen die Leute haben, das scheint eine Marktlücke zu sein. Da haben wir immer volles Haus."

Eine Aufgabe, die ebenfalls bei der KKT liegt, ist die Tourist-Informati­on, die nun seit einem Jahr am Markt­platz, zentral in der Stadt, und nicht mehr im KKC angesiedelt ist. "Da kommen schon mehr Menschen hin", gesteht Seewald, der der Lösung anfangs eher skeptisch gegenüber­stand, ein.

