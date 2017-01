Kleiderkammer in Bad Windsheim erlebt Aufschwung

BAD WINDSHEIM - Astrid Barjak ist froh. Sie sieht sich im Ver­kaufsraum um, in dem ordentlich, an runden Stän­dern und in Regalen T-Shirts, Män­tel, Hosen und Kleider hängen und liegen. Seit die Kleiderkammer vor zwei Jahren aus dem Keller des Hau­ses Martha und Maria in die Johan­niterstraße umgezogen ist, hat sich viel verändert.

Das Angebot in der Kleiderkammer ist groß: vom T-Shirt bis zum Kleid oder Mantel gibt es alles für nur wenige Euros. © Diakonie WUG



Die Kunden wissen die Räume und den zentralen Ort zu schätzen. Noch bevor die Kleiderkammer nach der Mittagspause um 15 Uhr wieder öff­net, stehen schon etliche vor der Türe und warten, während sich drinnen ei­nige Ehrenamtliche für den Verkauf rüsten.

"Der Bedarf ist groß", fasst Astrid Barjak ihre Erfahrungen zusammen. Nicht wenige sind auf eine Einrich­tung wie die Kleiderkammer ange­wiesen. Es gibt viele Stammkunden. Besonders Flüchtlingsfamilien kom­men regelmäßig, aber auch viele an­dere, erzählt Astrid Barjak.

Denn je­der kann und soll in der Kleiderkam­mer einkaufen. Darin gleicht sie ei­nem normalen Second-Hand-Laden, doch um Gewinn geht es den Ehren­amtlichen nicht. Was erwirtschaftet wird, kommt der Aischgründer Tafel, zu der die Kleiderkammer gehört, und anderen sozialen Projekten zu Gute.

Nicht die Würde verlieren

Sein Projektziel hat das Team so formuliert: "An der Armutsgrenze zu leben, darf nicht heißen, die Würde zu verlieren." Dazu passt, dass die Kleiderkammer in den hellen Ver­kaufsräumen und nicht mehr im Kel­ler untergebracht ist. Ganz normal einkaufen ist möglich.

Hierher kom­men auch Schnäppchenjäger, wie El­frun Barjak, eine der Ehrenamtlichen betont. Seit der Laden in der Johanni­terstraße untergekommen ist, gibt es auch Laufkundschaft. Selbst Ther­mengäste schauen gelegentlich vorbei, betont Astrid Barjak.

Seit dem Umzug ist die Kleider­kammer auch häufiger geöffnet: mittlerweile jeden zweiten Mittwoch von 10 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr, außerdem jeden zweiten am Sams­tag, von 10 bis 12 Uhr. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 11. Oktober.

Ein Team von zwölf Ehrenamt­lichen, bis auf Manuel Winkler alles Frauen, macht sich für die Kleider­kammer krumm. So könnte man meinen, denn viel zu tun gibt es ganz offensichtlich, nicht nur das Verkau­fen im Laden. Auch außerhalb der Öffnungszeiten legen sie Hand an. Es muss sortiert und geputzt werden, die Aushänge bestückt, die Klei­dungsstücke ausgezeichnet werden. Manches wird vorher noch extra ge­waschen und gebügelt.

Und was län­gere Zeit nicht verkauft werden kann, wird wieder sorgsam in Kisten verpackt und an das Diakonische Werk in Puschendorf geliefert. Von dort wird es nach Rumänien ge­bracht und an Bedürftige verteilt.

Doch angestrengt oder missmutig sieht keiner der Helfer aus. "Es macht viel Spaß", sagt Maria Savilla. Auch wenn das Knie manchmal schmerzt. Sie kommt gern in die Klei­derkammer, liebt den Kontakt mit den Kunden. Und auch der freundli­che Umgang der Mitarbeiter unter­einander ist deutlich spürbar.

"Ich empfinde es nicht als Opfer", bestä­tigt Astrid Barjak. Sie schwärmt vom tollen Team, bei dem jeder mit anpackt und die Stimmung einfach passt. "Jeder ist so motiviert." Astrid Barjak ist seit An­fang an mit dabei. Entstanden war die Idee bei Exerzi­tien. Vor 15 Jahren war die Kleider­kammer gegründet worden, 13 Jahre hatte sie ihren Platz im Haus Martha und Maria, seit zwei Jahren in der Innenstadt.

Das Angebot in der Kleiderkammer ist groß: vom T-Shirt bis zum Kleid oder Mantel gibt es alles für nur wenige Euros. Auch bekannte Marken-Namen fin­den sich an manchen Stücken. Die musste man ein wenig teurer ma­chen, erzählt Barjak, sonst sei die Gefahr zu groß, dass jemand sie nur erwerbe, um sie im Internet weiter­zuverkaufen. Doch ein Schnäppchen sind auch die hochwertigeren Klei­dungsstücke noch.

Auf Spenden angewiesen

So günstig verkaufen und dennoch Erlös spenden zu können, funk­tioniert nur, weil viele die Kleiderkammer unterstützen. So wird beispielsweise die Miete aus Spenden finan­ziert. Und natür­lich wird die Klei­dung kostenlos abgegeben.

Darauf ist die Einrichtung auch weiterhin angewiesen. Neben Kleidung sind auch Schuhe be­sonders gefragt. Die Spenden sollen möglichst zu den Öffnungszeiten des Ladens abgegeben werden. Den Mit­arbeitern eine Freude machen können die Spender, wenn sie die Kleidung in Kisten und nicht in Sä­cken vorbeibringen. Dann knittert sie nicht, und es macht weniger Ar­beit, sie für den Verkauf vorzube­reiten, wie Astrid Barjak sagt.

