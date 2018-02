Kleintransporter in Bad Windsheim gestohlen

Sprinter hat einen Wert von 25.000 Euro – Zeugen werden gesucht - 06.02.2018 19:17 Uhr

BAD WINDSHEIM - Am Samstag hat ein bislang unbekannter Täter einen Kleintransporter entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem Autodiebstahl.

Der weiße Mercedes Sprinter wurde am Samstag, 3. Februar, gegen 16.30 Uhr in der Ipsheimer Straße in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt. Am darauffolgenden Montagmorgen um 5.30 Uhr musste der Besitzer feststellen, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Der Transporter ist auf das amtliche Kennzeichen AN-BS 163 zugelassen und hat einen Zeitwert von etwa 25.000 Euro. Hinweise zum Täter oder zum weiteren Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-33 33 entgegen.

Nico Christgau