Klinik in Neustadt erfüllt Notfallstufenkonzept

vor 32 Minuten

NEUSTADT/BAD WINDSHEIM - Das Notfallstufenkonzept in Deutschland greift nun endgültig seit 1. Januar dieses Jahres. Die Kliniken im Landkreis haben sich darauf vorbereitet. Während die Klinik in Neustadt die Stufe eins mit der Basisnotfallversorgung erfüllt und die Stufe zwei (erweiterte Notfallversorgung) anstrebt, erfüllt die Klinik Bad Windsheim keine der Voraussetzungen. Kein Grund zur Panik, beschwichtigt Landrat Helmut Weiß, denn die beiden Kliniken des Landkreises werden als eine Einheit an zwei Standorten gesehen.

Während die Klinik in Neustadt das Krankenhausstrukturgesetz mit der Basisnotfallversorgung umsetzt, ist dies in Bad Windsheim nicht möglich. Für den Landkreis ist der Erhalt beider Häuser wichtig für die Versorgung. Stefan Blank © Foto:



Über die künftige medizinische Notfallstruktur im Kreis referierte Dr. Gerald Wasmeier, Chefarzt des Kommunalunternehmens Kliniken des Landkreises, in der Bürgermeister-Dienstversammlung im Landratsamt. Während des Vortrags war es still im Sitzungssaal. Denn das, was Gerald Wasmeier vortrug, hörte sich nicht positiv an. Abgesehen von immer mehr Auflagen, an die sich Kliniken in Deutschland halten müssten, veränderten sich auch die Strukturen. Das Krankenhausstrukturgesetz greife nach zweimaliger Fristverlängerung nun endgültig seit 1. Januar. Dieses sieht ein gestuftes System von Notfallstrukturen vor.

Weniger Krankenhäuser als Ziel

Es gibt die Basisnotfallversorgung, bei der Krankenhäuser mindestens über die Fachabteilungen Chirurgie oder Unfallchirurgie und Innere Medizin am Standort verfügen. Dazu käme zum Beispiel noch, dass es eine zentrale Notaufnahme geben müsse und dass ein Notarzt am Standort sei. "Allein diese Stufe ist schon sehr aufwendig", betonte Wasmeier. Die nächste Stufe ist die erweiterte Notfallversorgung, bei der Kliniken über mindestens vier weitere Fachabteilungen verfügen müssen. Die umfassende Notfallversorgung hat gegenüber der Basisnotfallversorgung sieben weitere Fachabteilungen.

Der Vorteil liegt laut Wasmeier darin, dass Krankenhäuser in der ersten Stufe mit 155 000 Euro pro Jahr unterstützt werden, in der zweiten Stufe mit 465 000 und in der dritten mit 700 000 Euro. Für Krankenhäuser, die nicht an der Notfallversorgung teilnehmen, sieht der Gesetzgeber einen Abschlag vor. 60 Euro seien dies pro Fall. "Da kann man als Klinik nicht lange überleben", ist sich der Chefarzt sicher. Seiner Meinung nach ist es das Ziel, die Zahl der Krankenhäuser weiter zu reduzieren. Von rund 2000 Kliniken sollen nur 736 übrig bleiben. Diese Zahl hätte zum einen die Kassenärztliche Vereinigung (KV) genannt, aber auch der Sachverständigenrat Gesundheit habe betont, dass diese Zahl für Deutschland ausreichend sei, sagte Wasmeier auf Nachfrage.

Er vermutet, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die derzeit den Sicherstellungsauftrag in der ambulanten Notfallversorgung hat, den Trend, dass die Menschen häufig ins Krankenhaus gehen, abstellen möchte. Der Referent informierte, dass die KV eine eigene "Triage", eine Einteilung der Patienten, möchte. "Strukturiertes medizinisches Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland" nennt sich das Ganze. Geplant sei eine zentrale Anlaufstelle, ein interdisziplinäres Notfallzentrum (INZ). Erfahrene Ärzte, im Idealfall "Generalisten", sollten dort tätig sein. Die Ärzte sollten bei der KV angestellt sein. Ein Notfall müsse aber auch als Notfall erkannt werden, betonte Wasmeier. Standorte ohne INZ sollten aus der Notfallversorgung ausscheiden. "So schafft man es, auf die gewünschten 736 Kliniken zu kommen", meinte Wasmeier mit einem bitteren Unterton in der Stimme.

Auch die Zeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes sollten erweitert werden. Wie das die KV schaffen will, mit welcher Kompetenz und mit welchen Leuten, das stellt für den Chefarzt der Landkreiskliniken ein Rätsel dar.

"Wir sollten es schaffen, bei den 736 Kliniken dabei zu sein", gibt sich Landrat Helmut Weiß optimistisch. Er forderte die Bürgermeister auf, die Kliniken des Landkreises, so gut es geht, zu unterstützen. "Wir sind medizinisch gut aufgestellt und es wird gute Arbeit geleistet", sagte Weiß. Eine Patientenbefragung zum Service belege diese Einschätzung, insbesondere war die Versorgung sehr gut bewertet worden. "Der größte Teil der Patienten ist zufrieden", hatte Weiß der Umfrage entnommen. Von Einzelmeinungen sollte man sich nicht irritieren lassen.

Ziel ist laut Weiß, an beiden Standorten – Neustadt und Bad Windsheim – festzuhalten, was die Landkreis-Führung auch immer wieder betont. Er appellierte an die Solidargemeinschaft der kommunalen Familie. Ein wichtiger und richtiger Schritt sei schon – wie berichtet – die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreistags gewesen, die Kreisumlage nicht zu senken und das Geld in den Schuldenabbau der Kliniken zu stecken.

