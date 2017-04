Kongress fordert: Friedhöfe sollen Event-Locations werden

BAD WINDSHEIM - Von wegen letzte Ruhestätte - der Trend geht stark zum Friedhof als quirlige Event-Location oder wertvoller Öko-Lebensraum. Das Potenzial eines Gottesackers geht jedenfalls weit über das eines tristen Bestattungsgeländes hinaus. Dieses würden die Organisatoren eines Kongresses in Bad Windsheim gerne heben.

Sind Friedhöfe bald ein lebensfroher Ort der Begegnung? Der Friedhofskulturkongress sieht in den Ruhestätten mehr als nur ein trauriges Bestattungsgelände. © dpa



Allein die nüchterne Statistik weist auf weite Freiräume für Neues hin. Bisher nahm jeder Erwachsene ein Bestattungsfeld von durchschnittlich 4,5 Quadratmeter in Anspruch. Künftig wird es nur noch etwa die Hälfte sein. Der Kremation, die Einäscherung, wird nämlich immer öfter der Körperbestattung der Vorzug gegeben. Professor Gerhard Robert Richter, ein Landschaftsarchitekt, erkennt auch in dieser Entwicklung enormen Raum für Kreativität. Er sprüht geradezu vor Ideen.

Richter ist einer der Hauptredner auf dem dritten Friedhofskulturkongresses in Bad Windsheim. Organisiert haben ihn Susanne Thürauf, umtriebige Dienststellenleiterin des örtlichen Friedhofs der evangelischen Kirchengemeinde, und Alexander Hanel aus Leutershausen (Kreis Ansbach), Vorstand des Bundes deutscher Grabsteinhersteller (BDG). Gekommen sind wieder rund einhundert Friedhofsverantwortliche aus Kirchengemeinden und Kommunen. Das Thema ist en vogue.

Ein gastronomisches Angebot in einem ansprechenden Café oder Restaurant? Joggen, Laufen, Radfahren? Ein nettes Konzert oder eine Theatervorstellung? Kunstaktionen? Naturführungen? Tanz und Lichtinstallationen? Für den Wissenschaftler ist vieles vorstellbar. Das Berliner Friedhofs-Café "Finovo" — in dem Namen stecken die lateinischen Worte für Ende und Neubeginn — etwa sei sehr beliebt. Andere verfügen über freundliche Räume für Bankette.

Auch die weit verbreiteten Urnenwände haben Richters Auffassung gestaltungsmäßig noch Luft nach oben. "Die sehen oft aus wie Schränke." Gefallen gefunden hat er zum Beispiel an einem schicken Gedenkraum für verstorbene HSV-Fans in Hamburg. "Vielleicht macht der FC Bayern das nach, jetzt wo sie so über verlorene wichtige Spiele trauern müssen", scherzt er.

Stärker im Kommen könnten auch bald Friedhöfe in privater Trägerschaft sein. Richter kennt welche, top gepflegte und gut gestaltete Anlagen seien das, teils In-Door-Urnenwände mit Fußbodenheizung, LED-Leuchten und separatem WC. Da müsse niemand mehr trauernd im Schneeregen stehen. Man kann es gemütlicher haben.

Manche Grabstellen seien mit einem QR-Codes versehen, dieser quadratischen Matrix, über den sich dann ein ganzer Lebenslauf, Musik, selbst Filme herunterladen lassen. "Das gibt es doch gar nicht!", spielt Richter sein Erstaunen, um damit die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer für solche Neuerungen anzustacheln.

Große Stücke hält der Wissenschaftler auch auf die engere "Verzahnung von Bestattungs- und Naturraum". Darin stecke ebenfalls jede Menge Zukunft. Ein stattliches Insektenhotel, abendliche Exkursionen zu den friedhöflichen Naturschönheiten fänden immer ihr Publikum, wie er weiß. Manche Friedhöfe gehörten schon jetzt zu höchst artenreichen Standorten, welche die Ökobilanz der Städte spürbar verbesserten.

Der gute, alte der Friedhof sterbe zwar noch nicht, aber es gehe ihm auch nicht richtig gut. Die Menschen flüchteten regelrecht in einen Friedwald, in die See- oder Bergbestattung. Immer öfter würden Urnen von Angehörigen aus Desinteresse an herkömmlichen Formen der Beerdigung gar nicht mehr abgeholt. Richter plädiert stark für eine Reformbewegung auf den Friedhöfen. Die dürften nicht weiter im Abseits stehen.

