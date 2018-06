Konzept steht: Kostenloses City-WLAN für Bad Windsheim

Per Richtfunk vom Rathaus ins Freibad - Politik stimmt grundsätzlich zu

BAD WINDSHEIM - Mehr, als nur kostenlos im Internet surfen, das soll das geplante City-Wlan für die Stadt bringen. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde ein Konzept präsentiert, das jedoch noch nicht in trockenen Tüchern ist. Grundsätzlich gab es jedoch Zustimmung.

Vom Rathaus ausgehend könnten in einiger Zeit verschiedene Bereiche der Stadt mit kostenlosem City-Wlan versorgt werden. Foto: Martin Schutt/dpa



Das Thema ist nicht neu. Bereits im Februar 2017 hatte der Stadtrat beschlossen, eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines solchen öffentlichen Netzes in Auftrag zu geben, was die Stadtwerke denn auch getan haben. Nun wurde sie vorgestellt. Dass diese mehr als ein Jahr in Anspruch genommen hat, erklärte Andreas Banderas, Geschäftsführer der Firma t.i.c., the innovation company, mit Problemen mit einem Förderprogramm.

Vielfältige Möglichkeiten soll das Netz bieten: für Touristen, aber auch für die Bürger Bad Windsheims, für Geschäftsinhaber und Mitarbeiter der Stadt. Zunächst soll es kostenloses Surfen ermöglichen. Entsprechend viel Bandbreite wird eingeplant. "Zu langsames Wlan bringt nichts", betonte Banderas. Immerhin sei jedes Smartphone ein Benutzer. Doch das alleine bedeute noch keinen Mehrwert für die Stadt. Mit City-Wlan, so warb er, könne man Bürger und Besucher "informieren, mit ihnen kommunizieren, leiten, lenken sowie gezielte Umfragen starten".

Im Internet verkaufen

Gäste der Stadt, die das Wlan nutzen, könnten gleich zu Beginn auf eine City-App hingewiesen werden, machte Banderas deutlich, wie das Netz zur Werbung eingesetzt wird. Über diese ließen sich dann die passenden Geschäfte finden, auch Online-Shops für die Bad Windsheimer Einzelhändler seien möglich. Natürlich komme es darauf an, wie viele mitmachen, erklärte Banderas. Ein einfacher Eintrag ins System sollte kostenlos sein, weitergehende Werbung für einen Laden dann mit Gebühren verbunden. Einheimische könnten ebenfalls profitieren: E-Government, also die Erledigung von Verwaltungsvorgängen im Rathaus per Internet, sei über eine solche App möglich, ebenso könnte ein Teil des City-Wlans als internes Netz für die Verwaltung genutzt werden. Für all das reiche laut Banderas die Bandbreite aus.

Wolfgang Eckardt habe in einem Urlaub gute Erfahrungen mit einem solchen System gemacht: Als er am Hotel ankam, habe er schon über das Wlan einchecken können, auf dem Zimmer angekommen, ließen sich dort Getränke per Smartphone an der Bar bestellen und so einiges mehr.

Wlan rund ums Rathaus

In welchen Bereichen es das City-Wlan geben soll, muss noch entschieden werden. Banderas schlug – vom Rathaus ausgehend – den Ring Kegetstraße/ Schwalbengasse/Herrngasse und Krämergasse sowie in der anderen Richtung die Verbindung zum Klosterchor vor. Außerdem soll City-Wlan unter anderem im Freibad, im Freilandmuseum, in der Therme und im Kur- und Kongress Center funktionieren. Die Verbindungen zwischen den Bereichen würden per Richtfunk hergestellt. Über sogenannte Access-Points beispielsweise an Lichtmasten wird dann den Nutzern der drahtlose Zugang ermöglicht.

Knapp 180.000 Euro kalkuliert Banderas für den Aufbau eines solchen Netzes. Er sprach auch von einem EU-Förderprogramm, über das 15000 Euro abzurufen seien. Darauf allein wollen die Stadträte aber nicht bauen. Es soll nach weiteren Fördermöglichkeiten gesucht werden. "Die Digitalisierung ist nicht zum Nulltarif zu haben", betonte Bürgermeister Bernhard Kisch. Grundlegend gab es Zustimmung für das Projekt. "Wenn wir uns als touristischer Schwerpunkt im Landkreis sehen, dann brauchen wir sowas", erklärte Wolfgang Eckardt.

Nicht zufrieden zeigten sich die Räte mit der vorgeschlagenen "Ausleuchtung", wie es Banderas genannt hatte. Eingebunden werden sollte auf jeden Fall der Reisemobilhafen. Dafür plädierten gleich mehrere Stadträte. Ebenso gehöre der Bahnhof dazu.

