Kreisel-Krise ade: 800 Kilo Salz-Skulptur für Bad Windsheim

Drei Meter hohe Kristall-Figur soll Ende November aufgestellt werden - vor 59 Minuten

BAD WINDSHEIM - Wenn alles nach Plan läuft, ist die Debatte um die Gestaltung des Kreisverkehrs in der Illesheimer Straße ab 29. November Geschichte. Der Grund dafür: 800 Kilogramm Salz, etwas Beton und eine Werbeagentur.

Werbetechnikerin Mandy Köhler setzt die Teile der Skulptur in der Werkstatt der Firma Langner in Ingolstadt zusammen. Foto: Privat



Die drei Meter hohe und 800 Kilogramm schwere Skulptur geht auf einen Entwurf der Bad Windsheimer Werbeagentur ad-room zurück. Deren Chef Armin Höhn hatte dem Stadtrat Ende April 2016 eine Reihe von Vorschlägen zur Gestaltung des Kreisverkehrs unterbreitet. In einer weiteren Sitzung entschied sich die Ratsmehrheit Ende Januar dieses Jahres für besagte Skulptur, welche das Bad Windsheimer Alleinstellungsmerkmal Salz hervorheben soll.

Mit der Umsetzung seines Konzeptes beauftragte Höhn daraufhin das in Ingolstadt ansässige Unternehmen Langner Licht Metall Design Lichtmanufaktur. Das Planungsbüro mit angeschlossener eigener Produktion ist unter anderem auf den Sektoren Metallbau, Werbetechnik und kreatives Gestalten mit Licht tätig.

20.000 Euro Kosten

Nachdem ad-room die Skulptur in Auftrag gegeben hatte, wurde aus Papier und Leichtkunststoff ein Modell im Maßstab 1:10 angefertigt, um die Wirkung des Objekts zu sehen, beschreibt Olaf Langner den Beginn der Realisierung des Entwurfes von Höhn. Sodann wurden die CNCDaten (das Kürzel steht für die rechnergestützte numerische Steuerung) erstellt und die Einzelflächen aus Acrylglas zusammengeschweißt.

Derzeit werden die Einzelkristalle zur Skulptur zusammengesetzt. Auf zunächst angedachte Farbwechselspiele wurde aus finanziellen Gründen verzichtet – schließlich kostet die Skulptur auch ohne diese noch rund 20.000 Euro, wovon die Stadt rund die Hälfte durch Spenden aufbringen möchte. Der Kristallhaufen wird in weißem Acrylglas ausgeführt, wobei "einzelne Flächen des Polygons durch Ornamentik hervorgehoben werden", wie Olaf Langner es beschreibt. Bodenstrahler sollen das Ganze ins rechte Licht rücken.

Der Boden ist bereitet

"Das Ding ist eigentlich fertig", sagt Armin Höhn, was Langner im Grunde bestätigt: "Es liegt in den letzten Zügen." Die Metallbauer bei Langner in Ingolstadt fertigen noch ein Grundgestell, damit das neue Merkmal der Kurstadt gleichermaßen exponiert wie sicher steht.

Der Boden für all das ist in Bad Windsheim schon bereitet, das Fundament wurde dieser Tage gegossen, derzeit härtet der Beton aus. Mit dem Beschluss pro Kristallskulptur hat der Stadtrat jahrelangen Debatten um die Kreiselgestaltung ebenso ein Ende gesetzt wie immer neuen gestalterischen Praxistests. Blumen aus Holz zierten das Innere des Kreisverkehrs in der Vergangenheit ebenso wie Osterhasen oder Narrenköpfe im Fasching.

Nie umgesetzt wurde dagegen die Skulptur "Bewegung mit Wasser", mit der eine Schülerin des Georg-Wilhelm- Steller-Gymnasiums einen bereits zu Jahresbeginn 2014 von den Stadtwerken ausgelobten Ideenwettbewerb gewonnen hatte. Gleiches gilt für von Künstlern erbetene und von diesen gelieferte Anregungen zur Umsetzung besagter Idee aus dem Wettbewerb. Schließlich übertrugen die Mitglieder des Werkausschusses die Lösung der aus dem Wettbewerb erwachsenen Kreisel-Krise dem Stadtrat, welcher das Thema fürs Erste beerdigte.

Erst der von ad-room entwickelte Ideenkatalog brachte wieder Bewegung in die Sache. Und obwohl einige im Stadtrat den Preis als gesalzen erachteten, stimmte am Ende eine klare Mehrheit für besagte 800 Kilo Salz zum Preis von 20.000 Euro.

Günter Blank