Künstliches Kniegelenk in der Messehalle

Handwerk- und Technikmarkt vor allem am Sonntagnachmittag gut besucht – Aussteller zeigen sich zufrieden - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Bei strömendem Regen versuchten die Besucher möglichst nahe am Kur- und Kongress-Center zu parken. Die meisten vergeblich. Am Sonntagnachmittag war viel los. Die Aussteller beim Handwerk- und Technikmarkt waren zufrieden mit dem Besuch. Doch mehr als einer kritisierte die zu wenigen Parkplätze. Die reichten einfach nicht für Messe- und Thermenbesucher, sagte Norbert Machalett.

Dr. Mathias Bender, Chefarzt an der hiesigen Kreisklinik, demonstriert am Sonntag beim Handwerk- und Technikmarkt im Kur- und Kongress-Center, wie ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wird – natürlich anhand eines Kunstknochens. © Foto: Wolfgang Grötsch



Dr. Mathias Bender, Chefarzt an der hiesigen Kreisklinik, demonstriert am Sonntag beim Handwerk- und Technikmarkt im Kur- und Kongress-Center, wie ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wird – natürlich anhand eines Kunstknochens. Foto: Foto: Wolfgang Grötsch



War der Besuch am Samstag noch etwas verhalten, so machte das der Sonntagnachmittag wieder wett. Das sei aber normal, erklärte Bernd Hofmann, der bei der UVBW, Unternehmer vereint für Bad Windsheim, für Handwerk und Industrie zuständig ist. Wie viele Gäste es nun denn waren, kann er nicht sagen. Entscheidend sei aber, dass gute Gespräche zustande kamen, sich die Besucher tatsächlich für die Aussteller und deren Angebote interessierten und das sei in diesem Jahr der Fall gewesen.

Der Schwerpunkt des Angebots lag auf den Bau- und Gesundheitsbranchen. Besondere Aufmerksamkeit zog Dr. Mathias Bender mit seiner Vorführung des Einsetzens eines künstlichen Kniegelenks auf sich. Aber auch andere Sparten präsentierten sich, von Autohäusern über einen Metzger bis hin zu einer Fotografin. Norbert Machalett war mit seiner Sanitär- und Heizungsfirma vertreten. Das Interesse gerade an nachwachsenden Rohstoffen sei groß, erklärte er zufrieden. Auch Kathrin Newman, die als Fotografin mit dem Schwerpunkt auf Babys auf dem Markt eher ein Nischenprodukt präsentierte, zieht ein positives Resümee. Solche Stände seien willkommen, sagt Hofmann, der sich vorstellen kann, das auszuweiten. Alle zwei Jahre richtet die UVBW den Markt aus. Einer Wiederholung steht für ihn angesichts der positiven Resonanz nichts im Wege, es gebe jedoch schon neue Ideen, eventuell für mehr Rahmenprogramm. Weitere Bilder vom Handwerk- und Technikmarkt finden Sie auf Seite 5.

CLAUDIA LEHNER