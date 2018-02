Landesbischof beim Landfrauentag in Bad Windsheim

Vorträge bieten beispielsweise Aufklärung über vegetarische und vegane Ernährung - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Der Landfrauentag 2018 des BBV-Kreisverbandes Neustadt/Aisch-Bad Windsheim steht unter dem Motto: "Landfrauen tragen Verantwortung". Kreisbäuerin Renate Ixmeier lädt dazu am Donnerstag, 22. Februar, um 13 Uhr in das Bad Windsheimer "KKC" ein.

Kreisbäuerin Renate Ixmeier lädt zum Landfrauentag sowie zu Vortragsveranstaltungen über die vegetarische oder vegane Ernährung ein. © Harald Munzinger



Kreisbäuerin Renate Ixmeier lädt zum Landfrauentag sowie zu Vortragsveranstaltungen über die vegetarische oder vegane Ernährung ein. Foto: Harald Munzinger



Als Hauptreferent spricht Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, zum Thema "Zwischen Dorfgemeinschaft und globaler Welt – wo ist Heimat?" Im Zeitalter der Digitalisierung ist die globale Welt in jedem Dorf präsent. Darin stecken Chancen aber auch Risiken. Bei dem Vortrag wird es darum gehen, wie wir eine Verwurzelung in der Heimat verbinden können mit Weltoffenheit und Engagement für andere. Gerade die Kirchen können dabei eine wichtige Rolle übernehmen.

Als zweiten Höhepunkt des Tages bieten Brigitte und Killen McNeills sowie Wigbert Winkler eine Kurzfassung des neuen Programms "Valentinaden und mehr - Szenen und Lieder von Karl Valentin auf fränkisch" dar. Umrahmt wird der Nachmittag wiederum von den "Landfrauenstimmen im Landkreis NEA". Ein kleiner Marktplatz verschiedener Aussteller im Foyer rundet das Programm ab. Kreisbäuerin Ixmeier lädt alle interessierten Frauen und Männer zu dieser öffentlichen Veranstaltung ein.

Neue Trends in der Küche

Die neuen Trends Vegetarisch und Vegan sind in aller Munde. Welche Vorteile bringt die Vegetarische Ernährung? Ist eine vegane Kost für Jedermann geeignet und welche kritischen Nährstoffe gibt es? Auf diese und viele Fragen antwortet die Diplom Ökotrophologin Anke Wöbking von der Verbraucherzentrale Bayern e.V., Beratungsstelle Nürnberg, in einem Vortrag beleuchten, zu dem das BBV-Bildungswerk und die BBV-Landfrauengruppe in Zusammenarbeit mit der Sparkasse im Landkreis einladen.

Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, findet inzwischen in den meisten Supermärkten eine große Auswahl an pflanzlichen Alternativen. Anbieter werben offensiv mit dem Gesundheitsvorteil. Doch sind die häufig teureren fleischlosen Erzeugnisse deswegen besser und gesünder? Welches Täuschungspotential bergen Produkte, die als vegetarisch oder vegan beworben werden? Fachkundige Einschätzungen dazu gibt es bei zwei Vortragsveranstaltungen zu diesem Thema ein. Sie finden am Mittwoch, 7. März, im Vortragssal der Sparkasse in Bad Windsheim (Pastoriusstraße 9) sowie am Mittwoch, 14. März, in der Sparkasse in Neustadt (Vortragssaal im Gebäude Sparkassenplatz 1) statt. Beginn ist jeweils 14 Uhr.

Die Referentin steht nach ihren Vorträgen für Fragen zur Verfügung. "Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen", so Kreisbäuerin Renate Ixmeier. Sie bittet wegen der begrenzten Räumlichkeiten um Anmeldungen bei den BBV-Ortsbäuerin vor Ort oder in der BBV-Geschäftsstelle in Neustadt (Peter-Kolb-Platz, Telefon 09161/66420).

nb