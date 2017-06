Landkreis Nea-BW will "fahrradfreundlich" werden

Bewertungs-Kommission sieht gute Grundlagen und nimmt Antrag an - 16.06.2017 16:03 Uhr

BAD WINDSHEIM - "Fahrradfreundlicher Landkreis." Dieses Prädikat könnte der Region Neustadt-Bad Windsheim in knapp vier Jahren verliehen werden – wenn die Verantwortlichen bis dahin ihre Hausaufgaben machen.

Der Landkreis ist bei Touristen sehr beliebt und peilt das Prädikat "fahrradfreundlich" an. Foto: colourbox.com



Aufgegeben hat diese vor Kurzem eine Bewertungs-Kommission der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK), die den Titel vergibt und sich den Kreis genau angeschaut hat. Nach dieser "Vorbereisung", wie die AGFK es nennt, sind sowohl der Radwege-Beauftragte des Kreises, Markus Frank, als auch Sarah Guttenberger zuversichtlich: "Die Grundlagen sind auf jeden Fall vorhanden", sagt die AGFK-Geschäftsführerin.

Als rund ein Dutzend Radler nach einer Rundfahrt um Neustadt wieder von den Zweirädern stiegen, war Markus Frank durchaus erleichtert. Die Kommission um Sarah Guttenberger stimmte dem im Oktober gestellten Antrag des Landkreises zu, in die AGFK aufgenommen zu werden. "Am Anfang müssen die Bewerber den Kriterienkatalog noch nicht zu 100 Prozent erfüllen", erklärt die Geschäftsführerin. Vier Jahre hat der Kreis nun Zeit, die Anforderungen abzuarbeiten. "Wir wissen jetzt, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen", sagt der Radwege-Beauftragte. Dann geht es bei der "Hauptbereisung" darum, ob die Auszeichnung wirklich vergeben wird.

Lob für Ansprechpartner

Abhängig ist dies von Kategorien, erklärt Sarah Guttenberger, wobei der Landkreis in diesen unterschiedlich große Projekte noch vor sich hat. Im Bereich Kommunalpolitische Beschlüsse und Grundsatzentscheidungen sieht es laut Guttenberger schon gut aus. "Wir sehen es sehr positiv, dass es mit Markus Frank einen Radwege-Beauftragten gibt, der sich Vollzeit um das Thema kümmert." Auch die Festlegung des Kreistages, ein Radwege- Konzept erstellen zu lassen, sei ein Pluspunkt. Es fehlt noch eine Zielsetzung, um wie viel Prozent der Kreis seinen Anteil an Radfahrern bei den Verkehrsteilnehmern in einem bestimmten Zeitraum erhöhen will. Das Problem dabei: Frank und sein Team müssen wohl noch bis Anfang 2018 auf Ergebnisse einer Studie warten, bei der 500 Landkreisbürger zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt werden. "Wenn die Zahlen vorliegen, müssen wir entscheiden, wo wir hinwollen", sagt Markus Frank.

Auch die Schaffung und der Erhalt von fahrradfreundlicher Infrastruktur ist wichtig. Grundlage dafür ist die derzeit laufende Erstellung eines neuen Radwegenetzes sowie eine einheitliche Beschilderung. "Wir würden uns wünschen, dass zudem mehr über das Bayernnetz für Radler informiert wird", sagt Sarah Guttenberger. In dieses sind Aischtal- und Zenntalradweg sowie die Strecken vom Main zur Aisch und vom Main zur Zenn integriert.

Potenzial beim Thema Abstellanlagen

Noch Potenzial sehen AGFK und Frank beim Thema Abstellanlagen. Positiv bewertet Guttenberger die Öffnung von Einbahnstraßen für Radler, wie sie beispielsweise in der Bad Windsheimer Altstadt schon durchgesetzt wurde. Was noch komplett fehlt, ist ein Winterdienstplan für "alltagsrelevante Fahrradwege", sagt Guttenberger. "Im Internet sollte zu finden sein, welche Wege wann geräumt werden." Der Service mit Reparatur- oder Pflegeangeboten sei im Kreis gut, auch Aktionen wie Strampeln in Franken, Mit dem Rad zur Arbeit oder die jüngste Radsternfahrt lobte die Kommission bei der Besprechung im Landratsamt.

Verbessert werden könnte laut Sarah Guttenberger noch die Lage für Alltagsradler, die Beschilderung und das Eintreten für Radfahrer in der Öffentlichkeit. So ist es auf dem Weg zum fahrradfreundlichen Landkreis wie beim Radeln – jedenfalls ohne Elektromotor-Unterstützung – selbst: Anstrengen muss man sich schon, um ans Ziel zu kommen. Doch die Einschätzung von Sarah Guttenberger macht Mut: "Die Hausaufgaben sollten machbar sein."

Stefan Blank