Landratsamt: Positive Bilanz für Sammel-Laster mit Detektor

Deutlich weniger Restmüll in den Biotonnen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ein gelber Zettel an der braunen Tonne verheißt nichts Gutes: Dann hat der Detektor am Sammelwagen angeschlagen und Störstoffe in der Tonne erkannt. Ent­sprechend wurde sie nicht geleert. Seit März 2016 ist ein so ausgerüs­teter orangefarbener Wagen im Land­kreis im Einsatz.

In den braunen Tonnen soll ausschließlich Biomüll landen. Das ist nicht immer der Fall. Deshalb wurde ein Sammelwagen mit einem Detektor ausgestattet, der Störstoffe er­kennt. © dpa



In den braunen Tonnen soll ausschließlich Biomüll landen. Das ist nicht immer der Fall. Deshalb wurde ein Sammelwagen mit einem Detektor ausgestattet, der Störstoffe er­kennt. Foto: dpa



Peter Kreß, der im Landratsamt für den Bereich Ab­fallwirtschaft zuständig ist, zieht auf Nachfrage der Windsheimer Zei­tung eine erste positive Bilanz. Das neue System habe sich bewährt und sorge bereits nach einem dreivier­tel Jahr dafür, dass weniger Rest­müll in den braunen Tonnen entsorgt wird.

Das Ziel, gar keine Störstoffe, also anderen Abfall, im Biomüll zu ha­ben, sei jedoch noch nicht erreicht. "Das ist wohl auch nicht zu schaf­fen", schränkt Peter Kreß ein. Jedoch ist der Anteil an Restmüll bereits deutlich weniger geworden. Von An­fangs vier bis fünf Prozent an Ton­nen, die wegen Verunreinigung nicht geleert wurden, hat sich der Wert bis Ende September auf etwas über ei­nem Prozent eingependelt. Seit No­vember jedoch ist der Wert laut Kreß wieder etwas gestiegen, auf nun etwa 1,8 Prozent. Woran das liegt, kann Kreß noch nicht sagen.

Deutlich sichtbar ist der im Gan­zen aber immer noch positive Effekt am Biomüll, wie er in der Energie­und Verwertungsanlage des Land­kreises in Dettendorf angeliefert wird. Es ist deutlich weniger Rest­müll darin zu finden, sagt Kreß. Das erleichtere den Mitarbeitern dort die Arbeit. Denn Restmüll muss aufwen­dig wieder ausgesiebt werden. Au­ßerdem schadet es der Qualität des Komposts, der aus dem Biomüll ge­wonnen und später verkauft wird. Letztlich bedeute Rest- im Biomüll Kosten für alle Landkreisbürger, be­tont Kreß.

Deutlich weniger Restmüll

Gewöhnlicher Abfall soll nicht in den braunen Tonnen landen, aber auch nicht die als kompostierbar ver­kauften Plastiktüten für Biomüll. Diese können sich in den Zähnen der Maschine verfangen, die den Biomüll zerkleinert, und stören die Vergärung des Biomülls, da sie sich dann noch nicht zersetzt haben, wie Kreß er­klärt. In der Abfallsatzung ist des­halb festgeschrieben, dass Plastik­beutel nicht in den braunen Tonnen landen dürfen.

Kreß empfiehlt statt­dessen, den Biomüll in Zeitungspa­pier einzuwickeln oder in den Papier­tüten zu sammeln, die der Landkreis anbietet und zum Beispiel am Bad Windsheimer Wertstoffhof verkauft.

Eines ist für den Sachgebietsleiter bereits nach zehn Monaten klar: Die Probleme sind in den Städten größer als in den Dörfern. "Uffenheim und Scheinfeld liegen über dem Durch­schnitt", formulierte Kreß vorsichtig, wo es mehr als in anderen Orten Pro­bleme gab. Schwierigkeiten oder mehr Beschwerden als sonst wegen des neu­en Kontrollsystems gab es laut Kreß bisher nicht. Müll sei ein Massenge­schäft und entsprechend ist das Amt "immer im Dialog mit dem Bürger".

Bewusst sei der Detektor auf einer mittleren Empfindlichkeit von insge­samt 31 Stufen eingestellt. Es gehe ja nicht darum, möglichst viele Tonnen auszusortieren, sondern Bewusstsein für das Problem bei den Bürgern zu schaffen.

Ein kleines Metallteil reicht

Wenn nun doch einmal der gelbe Zettel auf der braunen Tonne prangt, was ist dann zu tun? Wenn man si­cher sein könne, die Störstoffe ent­fernt zu haben, so könne man die braune Tonne einfach beim nächsten Termin zur Leerung wieder an die Straße stellen, erklärt Kreß.

Ist das nicht möglich, kann beispielsweise der problemverursachende Müll nicht gefunden werden – ein kleines Metallteil genügt, damit der Sensor anschlägt –, so kann die Tonne mit dem Restmüll abgeholt werden. Dazu ist ein Anruf bei der Abfallwirt­schaft des Landkreises nötig. Die zu­sätzliche Leerung kostet allerdings auch etwas mehr Gebühr.

Wer vermutet, jemand Fremdes hätte im Vorbeigehen, wenn bei­spielsweise die Tonne an der Straße steht, Müll hineingeworfen hat, der kann sich mit einem sogenannten Schwerkraftschloss dagegen wapp­nen.

Nur der Besitzer hat einen Schlüssel, um die Klappe zu öffnen. Beim Leeren schwingt sie aber dank Schwerkraft sowieso auf und der Biomüll kann – ohne gelben Zettel danach – auf den Weg Richtung Ver­wertungsanlage geschickt werden.

Claudia Lehner