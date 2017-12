Laster überrollt Frau in Windsheim: 59-Jährige stirbt

Reanimationsversuche scheiterten - Kreuzung war bis gegen 15 Uhr gesperrt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Für sie kam jede Hilfe zu spät: Am Montag wurde eine 59-Jährige an der Kreuzung zur Spitalgasse in Bad Windsheim von einem rückwärtsfahrendenden Laster erfasst. Die Frau starb noch am Unfallort.

Der Notarzt versuchte die 59-Jährige zu reanimieren, doch sie starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. © Katrin Müller



Der Notarzt versuchte die 59-Jährige zu reanimieren, doch sie starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Foto: Katrin Müller



Gegen 12 Uhr bog der 56-jährige Lasterfahrer von der Zeughausstraße kommend zunächst nach links in den Spitalwall ab, um sein Fahrzeug rückwärts die Spitalgasse hinunter bis zur Baustelle zu manövrieren. Kurz nach dem Anfahren bemerkte der Fahrer laut Polizeichef Dieter Engelhardt "einen Widerstand" und fuhr das Fahrzeug wieder ein Stück nach vorne.

Als er ausstieg, um zu sehen, was er angefahren hatte, sah er die Frau am Boden liegen. Ein Rettungshubschrauber, der auf einem nahegelegenen Parkplatz landete, wurde hinzugerufen. Der Notarzt versuchte die Frau noch zu reanimieren, sie starb an ihren schweren Verletzungen. Der Lasterfahrer erlitt einen Schock. Die Kreuzung war bis gegen 15 Uhr gesperrt.

Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen des Unfalls (Telefon 09841/6616-0). Am Montag blieb zunächst unklar, woher die Frau kam und wie sie übersehen werden konnte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kam