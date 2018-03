Lauf-Helden im weißen Windsheimer Wunderland

Trotz Schneefall und Minusgraden rennen 385 Begeisterte durch das Ziel im Kurpark - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Ein herrlich-idyllischer Ausflug bei leichtem Schneefall, die Landschaft in knapp 20 Zentimeter liegengebliebenen weißen Puder getaucht. Das Kuriose: Sebastian Meister erledigt das mit einem Durchschnittstempo von 16 Kilometer pro Stunde. Meister ist der Gewinner des Zehn-Kilometer-Hauptlaufs der 17. Auflage des Bad Windsheimer Weinturmlaufs, die "so schnell keiner vergessen wird", wie Monika Bauer vom Organisationsteam erklärt. Läufer nicht und Helfer nicht.

Begeisterung im Schnee: 66 Schüler und Jugendliche machen sich am Sonntagvormittag beim Weinturmlauf dick eingepackt auf den Weg. © Foto: Stefan Blank



6.30 Uhr. Die Helfer trauen ihren Augen nicht. "Minusgrade ja, die haben wir erwartet", sagt Monika Bauer, "aber sowas?" Flocke um Flocke legt sich auf die Strecke vom Kastanienweg am Kurparkrand Richtung Gräf und im Park selber. "Zwischendrin sah es nicht gut aus, es hat einfach nicht aufgehört", sagt Walter Schwarz kurz nach dem Start des Schüler- und Jugendlaufes mit 66 Mutigen. "Wir haben es uns nicht leicht gemacht, haben mit uns gerungen, aber dann gesagt: Wir versuchen es." In der entscheidenden Besprechung hatte Dr. Rüdiger Götz begründet, "die Läufer sind doch auch ein bisschen verrückt, das klappt schon".

Dreieinhalb Stunden Schwitzen war für die Helfer die Devise, ehe die insgesamt 385 Läufer sich an diese Aufgabe machen durften. Neben den gewöhnlichen Vorbereitungen im Zielbereich, in den beiden Reha-Kliniken und an der Strecke musste fleißig geräumt und gestreut werden. "Hans Arnold aus Wiebelsheim hat uns gerettet, alleine hätten wir das alles wohl nicht geschafft", sagt Monika Bauer. Arnold war spontan mit seinem Traktor zur Stelle und sorgte dafür, dass die Läufer von der Strecke begeistert waren.

Die Stimmung ist schon beim Start des Schülerlaufs beeindruckend. Warum lassen Eltern ihre Kleinen bei so einem Wetter überhaupt auf die Strecke? "Weil sie unbedingt will", sagt Elke Seemann. Sie selbst hätte ihre Tochter Anna nicht zum Laufen rausgeschickt, aber die Kleine sei "heiß". "Ich wäre bei dem Wetter niemals gelaufen", sagt Elke Seemann, lacht und gibt Anna mit auf den Weg: "Lauf so schnell, dass du nicht frierst, aber so langsam, dass ihr nicht ausrutscht."

Trotz minus vier Grad, "es hat heute früh sogar noch Nachmeldungen im Schüler- und Nordic-Walking-Bereich gegeben", sagt Monika Bauer. Dann der erste Start. Bei den Kleinen schlottern die Knie. Ursula Wagemann fordert per Megafon auf: "Bitte langsam laufen." Keine Chance, die Kinder wetzen los. Als Erster über die Zielline rennt Raphael Feigl aus Losaurach nach 9:41 Minuten. Alle kommen ins Ziel, auch die Jüngste, die 2013 geborene Nicole Scheuerlein vom TV 1860. Klein wie Groß werden von Monika Bauer – die sieben Kleidungsschichten gegen die Kälte angelegt hat – an der Ziellinie mit Namen begrüßt, Jürgen Priebe klatscht jeden einzelnen ab. Jeder bekommt noch ein Lob von Rüdiger Götz, dann warten Wasser, warmer Tee und Bananen. Und die Verpflegungsbude, die im laut Bauer "Weihnachtswunderland" an einen Christkindlesmarkt erinnert.

"Wer heute nur auf die Zeit schaut, hat etwas falsch gemacht", sagt Monika Bauer. Viele der Läufer sehen das etwas anders: "Nur 15 Sekunden langsamer als letztes Jahr", bilanziert Peter Steiner, einer der Hartgesottenen, nach dem 5,3-Kilometer-Lauf tief und laut schnaufend. Der 50-Jährige ist 200 Kilometer, aus der Nähe von Memmingen, angereist, hat nach eigener Aussage im vergangenen Jahr 133 Wettkämpfe abgespult. Seine Meinung: "Zum Glück haben die den Lauf nicht abgesagt."

Priebe macht von ihm ein Finisher-Foto für seinen Laufblog, dann kramt Steiner aus seinem Rucksack eine neue Startnummer, schnallt diese um und spurtet zum Start der Zehn-Kilometer-Runde, da wird er Elfter. Die Weinturmlauf-Bedingungen in seinen Augen: "Sensationell – genau mein Wetter. Auch wenn es bei Gegenwind richtig eklig war." Wie war das mit der Verrücktheit der Läufer?

"Ein bisschen bekloppt sind wir schon", sagt Stefan Deffner aus Marktbergel, ehe er sich an den Hauptlauf macht. 700 Voranmeldungen gab es insgesamt, für diejenigen, die sich trauten, gaben die Helfer alles und mit der Strecke waren alle sehr zufrieden, Werner Bogendörfer bezeichnete sie als "sehr gut zu laufen". So gab es laut Monika Bauer nur einen Einsatz der Rettungskräfte, diese mussten aber einen Läufer mit Rückenproblemen behandeln, kein Sturzopfer.

"Das sind Tage, an denen Helden geboren werden", sagt Thomas Sighart, der die Nordic Walker als radfahrende Spitze des Feldes begleitet, lachend. Zumindest war es ein Weinturmlauf, der in die Geschichte eingehen wird. Sighart: "Bei schönem Wetter kann schließlich jeder laufen."

STEFAN BLANK