Laufbahnerneuerung auf Bad Windsheimer Sportanlage

Tragschicht soll weitere Mulden verhindern - vor 3 Stunden

BAD WINDSHEIM - Ingenieure stellen Lösungsansatz für Freisportanlage am Schulzentrum von Bad Windsheim vor – Kosten: 1,3 Millionen Euro.

Der Schrecken jedes 800-Meter-Läufers: Das Auf und Ab im Zielbereich und im Übergang zur ersten Kurve der Laufbahn. Foto: Bastian Lauer „Aber Wasser sucht sich seinen Weg und wo das hinfließt, weiß keiner,“ sagt Ingenieur Peter Struck. © Bastian Lauer



Mulden und Wellen im Boden stehen nicht nur Bestleistungen im Weg, sie sind für Sportler auch gefährlich. Deshalb herrscht unter den Mitgliedern des Zweckverbandes Schulzentrum Bad Windsheim Einigkeit: Die Freisportanlage neben der Dreifachturnhalle muss saniert werden. In der jüngsten Sitzung des Gremiums bekamen Vertreter aus Schulen, Politik und Verwaltung allerdings gleich einen Millionen- Plan vorgesetzt.

Schon seit Jahren ist die Problematik offensichtlich. Wegen des Untergrundes – ein ehemaliger Steinbruch – kommt es immer wieder zu Absackungen auf dem Gelände, die auf dem Allwetterplatz, der 400-Meter-Laufbahn und der Rasenspielfläche deutliche Spuren hinterlassen. Stellenweise Ausbesserungen brachten bisher nichts – und werden auch in Zukunft nichts bringen, wie der für die Grünpflege der Kreisliegenschaften zuständige Richard Krämer klarmachte.

Am Dienstag besuchte Peter Struck vom Ingenieurbüro HPC aus Nürnberg den Zweckverband mit den Plänen für die neueste Lösung. War Ende 2016 noch eine Vermörtelung des Bodens durch das Einbringen von Bindemittel in Bohrlöcher angedacht, gebe es nun aus finanziellen Erwägungen neue Pläne: Den gesamten Bereich aufreißen, die Bodenbeläge entfernen, drei Tragschichten und ein Geovlies in den Boden einlassen und neue Tartanbeläge aufziehen.

Lauftraining durch Sickerwasser?

Als Problem machte das HPC-Team das Sickerwasser aus. Der Boden bestehe aus einem Mix aus wasserdurchlässigen und wasserundurchlässigen Bereichen. In erstgenannten nehme das Wasser aber loses Material mit, was zu den stark lokal begrenzten "Absackungen teilweise im Dezimeterbereich" führe. Zwar werde Wasser bisher über Drainagen in die Außenbereiche, also weg von den Sportanlagen, geführt. "Aber Wasser sucht sich seinen Weg und wo das hinfließt, weiß keiner", sagte Struck.

Deshalb sei das Einbringen der dreiteiligen Tragschicht in den Boden nur Teil der Lösung: Auch die Entwässerung müsse neu geregelt werden. Struck empfehle das Ableiten in Zwischenspeicher im Süden des Geländes und von dort in den öffentlichen Kanal. Um die Laufbahn herum soll es eine "Ringentwässerung" geben, die zur Bewässerung des Rasens genutzt werden könne.

Spannende Kostenfrage

Spannendste Frage: die Kosten. Anfang 2016 war Krämer von 278000 Euro ausgegangen. Ende 2016 traute sich ein Geotechniker keine Kostenschätzung zu. Struck zählte auf: Allwetterplatz 178000 Euro, Laufbahn 800000 Euro und – falls wirklich nötig – 326 000 Euro für die Rasenfläche. Macht etwas mehr als 1,3 Millionen Euro. Nicht ganz klar war Kreiskämmerin Silvia Ripka die Diskrepanz zwischen Allwetterplatz und Laufbahn. Denn vom Freistaat sei ein 60-prozentiger Zuschuss für die förderfähigen Kosten vorgesehen, allerdings gehe man da von nur 350000 Euro für die Laufbahn aus. Struck erklärte das mit dem Unterschied der Grundflächen von Platz und Bahn.

Angesichts der Kosten und der Bodenverhältnisse wurden Zweifel laut, ob HPC tatsächlich die Königslösung präsentiert hat. Landrat Helmut Weiß hakte nach bezüglich der Referenzen der Firma. Von einer ähnlich gelagerten Sportanlage in Singen sprach Struck. "Das war aber ein neuer Kunstrasenplatz", wusste Ripka gleich einzuwerfen. Die Kreisverwaltung wolle die genannte Referenz genau prüfen, sagte Weiß, und werde dann erneut auf HPC zugehen. Der geplante Beschluss – der zunächst nur die Allwetterplatz-Sanierung für 2018 vorsah – wurde vertagt.

Bastian Lauer