"Leader" bringt Bad Windsheim voran

BAD WINDSHEIM - Ein EU-Projekt zieht positive Bilanz: Dass das europäische "Leader"-Programm ein Segen für die Regionalentwicklung im Aischgrund sei, zeige sich besonders eindrucksvoll am Beispiel der Stadt Bad Windsheim, heißt es in einer Pressemitteilung der Programmmacher.

Spitzenreiter bei der "Leader"-Förderung von Projekten in Bad Windsheim war das Europäische Schullandheim mit 550.000 Euro. Foto: Harald Munzinger



Die Regionalentwicklung in Bad Windsheim wurde mit zwei Projekten im Bereich Forschung und Technik vorangebracht, weitere sind in Planung. Die Geburtsstunde der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund war am 4. Dezember 2001 im Neustädter Rathaus. Zusammen mit sieben weiteren Bürgermeistern unterzeichnete der damalige Erste Bürgermeister Wolfgang Eckardt für Bad Windsheim das Gründungsprotokoll und legte damit den Grundstein für die Chance auf Leader-Förderung.

20 Kommunen in der Arbeitsgemeinschaft

Heute gehören 20 Aischgrund-Kommunen von Gallmersgarten bis Adelsdorf zur "LAG Aischgrund". Als dieser Ende 2003 die Aufnahme in das "Leader"-Programm gelang, setzte Bad Windsheim zeitnah eine Reihe von Naturschutzprojekten um, wie die Wasserrückhaltung am Lochbach, die Gewässeroptimierung des Oberntiefer Weihers, die ökologische Umgestaltung in Unterntief oder die Wasserrückhaltung nahe Rüdisbronn. Diese Maßnahmen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Mit der Errichtung des Gradierwerks und des Georg-Wilhelm-Steller-Naturerlebnispfads wurden zwei besonders bedeutende Projekte realisiert, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Zusätzlich profitierte die Kurstadt - von Anfang an – von zahlreichen gesamtregionalen "Leader"-Maßnahmen wie unter anderem der Pflanzung von "Leader"-Bäumen, der Errichtung mehrerer Aischgrund-Pavillons, der Neubeschilderung des Aischtalradwegs oder der Erstellung einer Aischgrund-Freizeitkarte. 885.000 Euro in einer Förderperiode Zur Höchstform in Sachen Beschaffung von "Leader"-Geldern lief die Bäderstadt in der Förderperiode 2007 bis 2013 auf: Mit 15 eigenen Projekten wurden der Stadt nach LAG-Mitteilung "sage und schreibe rund 885.000 Euro an Fördermitteln bewilligt, die mit großem Abstand meisten im gesamten Aischgrund".

550.000 Euro für Schullandheim

Spitzenreiter waren dabei das Europäische Schullandheim mit 550.000 Euro und der Erlebnisspielplatz im Freilandmuseum mit rund 149.000 Euro an Fördergeldern. Als weitere wegweisende Projekte sind zu nennen: der Aktivparcours und die Neugestaltung des Apothekergartens im Kurpark, die Errichtung eines Aussichtsturms in Rüdisbronn, eine Bienenbeute in Gestalt Georg Wilhelm Stellers, das Tastmodell der Stadt auf dem Marktplatz oder die Bodenlabore im Freilandmuseum. 2011 wurde in der Kurstadt das "Leader"-Festes ausgerichtet. Ferner erfolgten Radweglückenschlüsse am Aischtalradweg und an der Alternativroute des Karpfenradwegs (Richtung Illesheim), wurde ein Skate- und Bikepark angelegt und gehen die Umgestaltung des Waaghauses in Ickelheim und sowie die Renaturierung des Wiebelsheimer Quelllochs auf das "Leader"-Konto.

Gemeindeübergreifende Projekte

Viele gemeindeübergreifende Projekte ergänzten inzwischen die Weiterentwicklung der Stadt und der Region. Dazu zählen die „Freizeitachse Aisch“,die "Jugendkulturachse Aisch", das Projekt "Quellen, Brunnen und Bäche" und "Infostationen am Aischtalradweg". So stellt die LAG in einer positiven Zwischenbilanz fest: "All diese Projekte trugen wie Mosaiksteinchen dazu bei, das Erscheinungsbild der Stadt als Ganzes zu stärken und den Aischgrund nachhaltig aufzuwerten". In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 wurden mit den Kooperationen "Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierung der FabLabs Bad Windsheim und Fürth" und "Technische Ausstattung des FabLabs Bad Windsheim" bereits zwei Projekte bewilligt, die Bad Windsheim im Bereich Forschung und Technik voranbringen. Weitere konkrete und große Projekte der Stadt sind in Planung.

"Doch nicht nur Bad Windsheim profitiert vom "Leader"-Programm, sondern der gesamte Aischgrund mit seinen Mitgliedskommunen von Gallmersgarten bis Adelsdorf. Für jede einzelne Gemeinde könnte eine – ähnlich positive – Projektbilanz erstellt werden", stellt das "Leader"-Team in seiner Pressemitteilung fest.

