Lebenshilfe verliert Mitglieder und zieht positive Bilanz

13,8 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr – Leistungen werden gut angenommen - vor 3 Stunden

BAD WINDSHEIM - Die Lebenshilfe im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim verzeichnet einen leichten Mitgliederschwund, ist aber dennoch mit der Jahresbilanz zufrieden. Vorsitzender Hans Herold betonte bei der Jahresversammlung die große Bedeutung der Einrichtung für den gesamten Landkreis hervor.

Das Außengelände der Franziskusschule kommt bei den Kindern und Jugendlichen gut an. Sitzflächen und ein Pavillon sollen dort geschaffen und aufgebaut werden. © Foto: Katrin Müller



Hans Herold hatte umfangreiches Zahlenmaterial mit im Gepäck und berichtete unter anderem von einem Rückgang der Mitgliedszahlen von 278 auf 267.

Derzeit werden 294 Kinder im Frühförderzentrum von 26 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit betreut. Die Leistungen der Offenen Hilfen wurden 2016 von 226 Menschen in Anspruch genommen. Davon waren es 118 Personen mit Behinderungen. Es wurden 322 Beratungsgespräche mit 102 Menschen geführt.

Bei der Assistenz beim Wohnen waren 18 Mitarbeiter für 34 Assistenznehmer beschäftigt. Die Zahl derer nehme schon seit Jahren zu, berichtete Herold. Die Freizeit- und Bildungsmaßnahmen unterstützen auch viele Ehrenamtliche.

In der Werkstatt in Lenkersheim arbeiten 238 Menschen mit Behinderung, sie werden von 49 Mitarbeitern betreut. Im neuen, 2016 eingeweihten Anbau der Förderstätte kümmern sich 14 Mitarbeiter um 31 Personen. Allerdings erfolgte der Bezug wegen eines Wasserschadens erst im zweiten Anlauf, bemerkte Hans Martin Kandert. Der Leiter der Lenkersheimer Einrichtung sprach von einer sehr guten Auftragslage. Der Schwerpunkt der Einrichtung liege auf den Außenarbeitsplätzen. Die Mitarbeiter würden sehr gelobt von ihren Arbeitgebern, sagte Kandert.

Organisation des Busverkehrs

Die Geschäftsstelle in Bad Windsheim mit ihren fünf Vollzeit- und drei Teilzeitkräften organisiert nach wie vor zum Großteil den Busverkehr für alle Lebenshilfe-Einrichtungen: Franziskusschule, Werkstätte in Lenkersheim, inklusive der Außenstelle bei der Firma Staedler, sowie Arche-Noah-Schule. Insgesamt sind täglich 86 Busse im Einsatz, um 568 Personen zu transportieren berichtete Geschäftsführer Günther Ostertag.

Erfreut zeigte sich Ostertag über den Jahresumsatz von 13,846 Millionen Euro. Dies ermögliche gewisse Rückstellungen für in absehbarer Zukunft geplante Projekte. Dazu zählt unter anderem die Modernisierung der veralteten Küche in Lenkersheim.

Die Franziskusschule beherbergt derzeit 18 Klassen und Gruppen, erklärte deren Leiterin Maria Hammer: 133 Kinder in 13 Klassen sowie fünf Gruppen in der schulvorbereitenden Einrichtung. Eigentlich benötige die Schule noch einen Studienrat, erklärte sie, aber derzeit gebe es keinen geeigneten Sonderschullehrer auf dem Markt. Von den 16 Schulabgängern fanden zwei Schüler eine Arbeitstelle. Ein Schüler erhält eine Maßnahme über den Integrationsfachdienst. Die 13 anderen Schulabgänger arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.

"Große Freude haben die Kinder und Jugendlichen an unserem neuen Außengelände", sagte Hammer: dem Pausenhof, dem Sportplatz und den Grünflächen. Perfekt werde der Pausenhof sein, wenn noch Sitzflächen geschaffen werden und der Pavillon aufgestellt ist.

Räume umgebaut

"Unter der Leitung von Carmen Czerny hat sich unsere Tagesstätte gut entwickelt", erklärte Herold. Es werden viele, oft öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Der Fachdienst arbeite mittlerweile in seinen neuen Räumen, den ehemaligen Räumen der Geschäftsstelle. Diese wurden für die Ergotherapie und Physiotherapie neu ausgestaltet. Insgesamt biete die Heilpädagogische Tagesstätte viele attraktive Aktivitäten. Czerny lege großen Stellenwert auf gut ausgebildetes Personal und die regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter, betonte sie in ihrem Bericht.

Die Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte berichtete von verschiedenen Veranstaltungen und Projekten. Insbesondere würden die Tanzstunden in Kooperation mit einer Tanzschule gut angenommen.

Gut angenommen wurde auch die Tagesbetreuung für Erwachsene nach dem Erwerbsleben (Tene), erklärte Hans Herold. Derzeit befinden sich zwölf Menschen in der Tagesbetreuung. Alle, die Mitarbeiter und Betreuten, fühlten sich in den Räumen der Tene sehr wohl.

Ernst Werner Schneider