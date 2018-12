Lebenswerter ländlicher Raum

Kurstadt erhielt "Gemeinde-Award" für Imagefilm - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - In Sachen Imagefilm spielt Bad Windsheim in der ersten Reihe. Erster Bürgermeister Bernhard Kisch und Kurdirektor Mike Bernasco freuen sich über eine Auszeichnung des "ImmoNetzwerkes" in Berlin.

Kurdirektor Mike Bernasco (l.) und Bürgermeister Bernhard Kisch freuen sich über die Auszeichnung des Imagefilms. © Lisa Maria Wax



Kurdirektor Mike Bernasco (l.) und Bürgermeister Bernhard Kisch freuen sich über die Auszeichnung des Imagefilms. Foto: Lisa Maria Wax



Als einziger Kurort und eine von insgesamt 29 ausgezeichneten Gemeinden in Deutschland überzeugte Bad Windsheim in der Kategorie "Imagefilm".

Der auf Youtube und der städtischen Homepage abrufbare Film mit attraktiven Luftaufnahmen zeigt Neubürgern, Bad Windsheimern und Gästen, wie lebens- und liebenswert das einzige Heilbad in Mittelfranken ist. Mit diesem "Gemeinde-Award" würdigt "ImmoNetzwerk" die Qualitäten der einzigen mittelfränkischen Kurstadt und setzt ein Zeichen gegen die Landflucht.

Filme sagen mehr als 1.000 Worte. Der städtische Imagefilm ermöglicht es dem Besucher, den Ort schon aus der Ferne kennenzulernen und spiegelt diesen zeitgemäß im Internet wieder. Dies soll gewürdigt werden: Die Auszeichnung gilt den besten Imagefilmen junger, moderner und attraktiver Gemeinden. Stadt- und Kurverwaltung freuen sich darüber, dass der Film gut ankommt, und laden die Bad Windsheimer dazu ein, den Film beim anstehenden Weihnachtsfest ihren Familien und Freunden zu zeigen. Der Imagefilm kann auf www.bad-windsheim.de und auf Youtube unter dem Stichwort "Bad Windsheim - Frankens Quelle der Gesundheit" abgerufen werden.

nb