Live! Steigt die SG Lenkersheim/Bad Windsheim auf?

Wolf-Truppe nimmt in Burggrafenhof die Kreisklasse ins Visier - vor 55 Minuten

BURGGRAFENHOF - Die SG Lenkersheim/Bad Windsheim will den Aufstieg in die Kreisklasse heute Abend amtlich machen. Die Ausgangslage nach dem Sieg im ersten Relegationsspiel gegen die Zweitvertretung des Post SV Nürnberg ist gut - nun muss das Team von Volkmar Wolf in Burggrafenhof nur noch ein weiteres Mal liefern.

