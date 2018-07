Mähdrescher in Gallmersgarten ging in Flammen auf

Neben der Maschine wurden circa 500m² des Feldes verbrannt - vor 1 Stunde

GALLMERSGARTEN - Er befand sich gerade auf dem Feld, als der Mähdrescher plötzlich das Qualmen anfing: Ein 66-jähriger Landwirt aus Gallmersgarten war gezwungen, seine Arbeit auf dem Feld zu unterbrechen und aus der Fahrerkabine zu flüchten.

Ein Mähdrescher in Gallmersgarten (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) fing am Freitagnachmittag das Brennen an, als sich der Landwirt mit ihm auf dem Feld befand. Der 66-Jährige bemerkte den Qualm und versuchte das Feuer zu löschen. Dabei verbrannte er sich die Hand an dem heißen Metall des Feuerlöschers und flüchtete umgehend aus der Fahrerkabine.

Das Feuer breitete sich vom Mähdrescher auf das Feld aus und zerstörte circa 500m² der Fläche. Die Feuerwehren Burgbernheim, Hartershofen und Endsee löschten letztendlich das Feuer - die Sanitäter behandelten den Landwirt vor Ort.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

