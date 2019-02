Mann stürzt bei Bad Windsheim sechs Meter in die Tiefe

Mann erlitt mittelschwere Verletzungen - Rettungshubschrauber im Einsatz - vor 58 Minuten

HEMMERSHEIM - Ein 31-jähriger Mann stürzte am Freitag in Hemmersheim bei Arbeiten auf dem Dach einer Scheune sechs Meter tief. Er war zuvor auf eine marode Dachplatte getreten, die ihn nicht hielt und zerbrach. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Der Landwirt wollte am Freitagnachmittag eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Scheune anbringen, als er auf eine marode Dachplatte trat. Die Platte brach, der Mann stürzte sechs Meter in die Tiefe. Er wurde bei dem Sturz mittelschwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 31-Jährigen in das nächstgelegene Universitätsklinikum, wie die Polizei mitteilte.

