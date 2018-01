Massenschlägerei mit acht Personen in Marktbergel

Streit in Wirtshaus eskalierte - Beteiligte streiten Aktionen ab - vor 3 Stunden

MARKTBERGEL - Die Polizei wird gerufen, weil in einer Gaststätte acht Personen in eine Schlägerei verwickelt sind, ein Mann hat eine Platzwunde, aber am Ende soll nicht mehr passiert sein, als ein bisschen verbale Auseinandersetzung und "Geschiebe". Dies erlebten Beamte in der Nacht zum Samstag in Marktbergel.

Kurz nach Mitternacht musste die Polizei deswegen mit mehreren Streifenwagen anrücken, da die Prügelei mitgeteilt worden war und nach Polizeiangaben "auch schon Flaschen fliegen sollten". Als die Beamten in der Gaststätte eintrafen, war der Streit schon beendet. Da ein 43-Jähriger eine Platzwunde am Kopf hatte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus brachte.

Die Befragung der verbliebenen Gäste ergab, dass Arbeiter unterschiedlicher Nationalitäten aus nicht bekannten Gründen in Streit gerieten, sich anschrien und gegenseitig "schoben". Mehr sei angeblich nicht passiert. Und für eine Platzwunde an der Stirn wollte ein 43-Jähriger, wohl aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung, selbst verantwortlich sein.

sb