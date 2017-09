Massive Schäden durch Borkenkäfer im Stadtwald

Trockenjahre 2015 und 2016 zeigen sich auch im Bad Windsheimer Forst - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Fichte gilt als "Brotbaum der Forstwirtschaft", weil sie schnell wächst, leicht zu ernten ist und hohe Erträge bringt. Doch seit der Borkenkäfer auch in hiesigen Regionen sein Unwesen treibt, herrscht nicht nur beim Bad Windsheimer Stadtförster höchste Achtsamtkeit.

Der Borkenkäfer breitet sich dank der Klimaveränderung immer weiter aus und befällt vorwiegend die Fichtenbestände in den Wäldern. © Privat



Der Borkenkäfer breitet sich dank der Klimaveränderung immer weiter aus und befällt vorwiegend die Fichtenbestände in den Wäldern. Foto: Privat



Sturmtief Niklas schuf 2015 aus vielen umgeworfenen Fichten Brutmaterial für den Borkenkäfer. Hitzeperioden und lang anhaltende Trockenheit der vergangenen beiden Jahre schwächten die Bäume und förderten die Entwicklung des Schädlings. Diese unglückliche Kombination aus mehreren Faktoren führte zur nach wie vor aktuellen Gefährdungslage durch den Käfer.

"Massive Schäden im gesamten Stadtwald" haben der Buchdrucker und der Kupferstecher, beide aus der Unterfamilie der Borkenkäfer, angerichtet, erklärt Bad Windsheims Stadtförster Sven Finnberg. Jede Baumart hat seine eigene Borkenkäferart, doch der Befall an anderen Bäumen "hält sich in Grenzen", sagt Finnberg. Ursächlich für die starke Ausbreitung des Käfers seien die beiden sehr trockenen Jahre 2015 und 2016 gewesen. Dadurch wurden die Fichten sehr geschwächt. Neben den geringen Niederschlägen seien auch hohe Temperaturen dafür verantwortlich, dass sich das Insekt so schnell vermehrt.

Doch was kann man dagegen tun? "Wir spannen Netze über die Holzpolter, dass die Käfer nicht mehr rauskommen", erklärt der Förster. Insektenvernichtungsmittel versuche man zu vermeiden. Die befallenen noch lebenden Bäume müssen allerdings gefällt und aus dem Wald gebracht werden.

Welche Folgen hat der Borkenkäferbefall? Der Fichtenbestand werde abnehmen, sagt Finnberg. Für die Bewirtschafter sei dieser aber wichtig, denn die Fichte hat den stärksten Zuwachs, ist eine günstige Baumart, die Ernte ist leicht und sie bringt hohe Erträge. Durch die Schäden des Käfers müssen Forstwirte mit einem Wertverlust von 15 bis 20 Euro pro Festmeter rechnen, auch sei der Arbeitsaufwand wegen der Gegenmaßnahmen größer. Die Hauptfraßzeit ist aber vorbei. "Ein paar Nester sind noch übrig", bemerkt der Förster.

Auch Dr. Ludwig Albrecht, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim (AELF), erklärt, dass die Fichten durch die vergangenen Trockenjahre vorgeschädigt gewesen seien. In Jahren mit durchschnittlich viel Niederschlag sind die Pflanzen nicht so anfällig: "Die Bäume wehren sich aktiv und bilden Harz", sagt Albrecht. Durch häufigen Regen im August und September wurde die Lage "nicht ganz so dramatisch" wie befürchtet. Am schlimmsten getroffen habe es die Frankenhöhe zwischen Marktbergel und Trautskirchen.

Solche Netze spannt Stadtförster Sven Finnberg über das gelagerte Holz, damit der Borkenkäfer sich nicht weiterverbreiten kann. © Sven Finnberg



Solche Netze spannt Stadtförster Sven Finnberg über das gelagerte Holz, damit der Borkenkäfer sich nicht weiterverbreiten kann. Foto: Sven Finnberg



Der Klimawandel ist mitverantwortlich für die hohe Käferpopulation, ist sich der Behördenleiter sicher. In normalen Jahren gebe es zwei bis drei Generationen, dieses Jahr hätte es beinahe eine vierte gegeben. Ein Weibchen bringe mehrere Hundert Nachkommen zur Welt. Zum Vergleich: Ein Kiefernprachtkäfer bringe es jährlich auf zwei Generationen, sagt Albrecht.

Doch die Jungkäfer vermehren sich heuer nicht mehr. Daher sei "keine Hektik geboten", Entwarnung gibt Albrecht allerdings noch nicht. Die schon erwachsenen Insekten zögen sich bald in den Boden zurück, wo sie überwintern. Manche blieben auch unter der Baumrinde zurück. Erst wenn das Thermometer im Frühjahr 16,5 Grad Celsius zeige, kommen die Käfer wieder heraus. Das könne schon im März sein, wenn es warm und trocken ist, "mit Glück erst Ende April oder Anfang Mai".

Waldbesitzer selbst sind dafür verantwortlich, Maßnahmen gegen den Borkenkäfer zu ergreifen. Daher werden sie auf der Internetseite des AELF aufgerufen, die Fichtenwälder genau auf Befall zu kontrollieren. Dieser sei an den zu Boden rieselnden Nadeln, an den braun werdenden Baumkronen und an der abblätternden Rinde zu erkennen. Wer einen solchen Baum findet, müsse auch die Nachbarbäume kontrollieren. "Befallene Bäume müssen umgehend, mindestens bevor die Rinde abfällt, eingeschlagen und aus dem Wald gefahren werden. Dabei ist ein Abstand von mindestens 500 Metern zu stehenden Fichten einzuhalten", heißt es weiter.

Im Landkreis seien etwa 15 Prozent der Flächen Fichten, das entspricht ungefähr 5000 Hektar, erklärt Ludwig Albrecht. 20 Hektar müssen aufgrund des Schädlings – einen kleinen Teil trugen auch die Sturmtiefs bei – wieder aufgeforstet werden. Das entspreche 20 Prozent der gesamten geplanten Waldumbaufläche.

Nico Christgau