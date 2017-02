Maßnahmenpaket für Rüdisbronn: Umgehung bis 2018

Von Regenrückhaltung bis zur Abwasserdruckleitung - vor 2 Stunden

RÜDISBRONN - Fürs erste sind die Bagger vor Ort mit den Vorarbeiten beschäftigt. Der Baubeginn für die westlich von Rüdisbronn verlaufende Umgehung ist laut Andreas Fechner Anfang Juli geplant. Ein ganzes Maßnahmenpaket, dessen Bestandteile zeitlich ineinander greifen, war Thema einer Bürgerversammlung.

Im Westen von Rüdisbronn verläuft ab dem kommenden Jahr die Umgehungsstraße. Einen Steinwurf vom bisherigen Laichgewässer (rechts) entfernt entstehen derzeit zusätzliche Ersatzlaichgewässer für Kröten. © Foto: Christine Berger



Im Westen von Rüdisbronn verläuft ab dem kommenden Jahr die Umgehungsstraße. Einen Steinwurf vom bisherigen Laichgewässer (rechts) entfernt entstehen derzeit zusätzliche Ersatzlaichgewässer für Kröten. Foto: Foto: Christine Berger



An den Daten der Umgehung, für die von einer rund einjährigen Bauzeit ausgegangen wird, hat sich gegenüber den früheren Planungen nichts geändert. Der Straßenneubau erstreckt sich über eine Distanz von rund 1,8 Kilometer beginnend südlich des Aussiedlerhofes, auf dessen Höhe die Rüdisbronner die Staatsstraße künftig verlassen. In den Baukosten von knapp 3,75 Millionen Euro ist der Bau eines Radwegs mit um die 300.000 Euro enthalten. Die dann alte Staatsstraße wird auf eine Breite von 3,50 Metern zurückgebaut und mit einer neuen Fahrbahndecke versehen.

Vor dem offiziellen Start der Maßnahme haben zunächst Geologen das Sagen, die die Standfestigkeit des Geländes überprüfen. Parallel entstehen im Südwesten von Rüdisbronn nahe einem bestehenden Laichgewässer für Kröten zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten.

Ohne diese würden die Tiere regelmäßig im Frühjahr dazu ansetzen, die neue Umgehung zu überqueren. Ebenfalls des Tierwohls wegen wird im weiteren Verlauf der Umgehung eine Überflughilfe für Fledermäuse in Form großer Heckenbäume angelegt. Die rund drei Meter hohen Pflanzen zwingen die Tiere zu einem ausreichenden Sicherheitsabstand zum Verkehr, erläuterte Fechner.

Post vom Straßenbauamt

Mit Post vom Straßenbauamt können die von der Baumaßnahme betroffenen Grundstückseigentümer noch in dieser oder in der nächsten Woche rechnen. Von knapp 30 Anschreiben geht Klaus Hirsch von der Ansbacher Behörde aus. Nachdem die Trasse bereits seit Mitte der 1960er-Jahre mehr oder weniger steht, ist der Ankauf privater Flächen nur noch in geringem Umfang notwendig.

Hirsch nannte Größen von 1,9 Hektar bislang landwirtschaftlich genutzten Areals, hinzu kommen 0,5 Hektar Wegfläche und ein vorübergehender Bedarf an Grund für Arbeitsstreifen. Ergebnisse der Wertermittlung können die Flächenbesitzer für Anfang März erwarten. Die Bedeutung eines Rückhaltebeckens, das westlich der Umgehungsstraße in etwa auf Höhe des nördlichen Dorfrandes entsteht, betonte Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch mit Blick auf das im vergangenen Mai im Zenngrund aufgetretene Hochwasser. Hat bereits die Straße in gewisser Weise eine Dammfunktion inne, soll das Becken einen Einzugsbereich von 1,93 Quadratkilometer abpuffern, erläuterte Erwin Christofori vom beauftragten Planungsbüro. Kostenträger für die 300 000 Euro-Maßnahme ist die Stadt.

Noch ehe der Startschuss für die Umgehung und den Bau des Regenrückhaltebeckens fällt, wird voraussichtlich ab März beziehungsweise April eine Abwasserdruckleitung Rüdisbronn mit Berolzheim verbinden. Damit einher geht die Verlegung eines Lehrrohres, auf das wiederum die Telekom zurückgreift.

September im Gespräch

Diese musste zwischenzeitlich von ihrer bisherigen Breitband-Ausbauzusage bis März zurückrudern, informierte Andreas Hahn, der Breitbandpate der Stadt. Als neuer Termin ist September im Gespräch.

Den Blick in die bauliche Zukunft richtete Roman Greifenstein vom Stadtbauamt, der die Zuhörer auf die Umstellung der Abwasserbeseitigung in Rüdisbronn auf ein Trennsystem vorbereitete. Dies erfolgt im Anschluss an den Bau der Umgehungsstraße und wird sich voraussichtlich über zwei Jahre erstrecken. Die Kosten werden für die Haushalte unterschiedlich ausfallen, beantwortete er eine Frage aus der Versammlung, jedenfalls werden keine Ersterschließungskosten fällig, sicherte er zu.

Christine Berger