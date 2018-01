Medaillen-Sammler auf dem Weg zur Olympia-Delegation

Bei der Sportlerehrung der Stadt werden insgesamt 113 Aktive im Alter von elf bis 79 Jahren für ihre Leistungen belohnt - 21.01.2018 19:06 Uhr

BAD WINDSHEIM - Was verbindet den elfjährigen Boxer Jonathan Dezel und Schützen-Urgestein Bernd Gurrath mit seinen 79 Jahren? Sie durften mit 111 weiteren Sportlern und Funktionsträgern mit Trommelwirbel und Lichteffekten am Freitagabend auf die Bühne des Kur- und Kongress-Centers und platzierten eine mehr oder weniger deutliche Unterschrift im Gästebuch der Stadt. "Es geht darum, junge wie ältere Sportler für ihren Einsatz zu belohnen", sagte Bürgermeister Bernhard Kisch, der selbst Marathons läuft, bei der Sportlerehrung der Stadt.

Herausragende Leistungen in 15 unterschiedlichen Sportarten: Die ausgezeichneten Bad Windsheimer mit Gratulanten am Freitagabend auf der Bühne des Kur- und Kongress-Centers. © Foto: Stefan Blank



Kisch, der von seinen Stellvertretern Rainer Volkert und Alexandra Horst sowie Stefanie Hempfling bei der Übergabe von Urkunden und Präsenten unterstützt wurde, lobte die Arbeit in den Bad Windsheimer Vereinen. "Wir sind in vielen Bereichen auf einem sehr hohen Niveau." Paracycler Tim Kleinwächter, der in den Status Gold-herausragend eingestuft wurde, ist vierfacher Deutscher Meister, Taekwondo-Kämpfer peilen Teilnahmen an Olympischen Spielen an und Boxer des Turnvereins 1860 sammeln Goldmedaillen auf Bundesebene und bei internationalen Turnieren wie manche der Zuschauer Muscheln im Urlaub. "Dafür trainieren wir ja auch bis zu zwölf Mal pro Woche", sagte der Cheftrainer der Boxer, Igor Krotter im Kurzinterview mit Kisch auf der Bühne. Sein schlichtes Erfolgsrezept: "Ich mag Boxsport."

Sollten die Höhenflüge der Sportler aus der Kurstadt weitergehen und die selbst formulierten Träume der Aktiven wahr werden, "können wir ja mit einer ganzen Delegation aus Bad Windsheim zu Olympia 2020 reisen", sagte der Rathauschef lachend. Für Kurzweil vor und nach den Ehrungen sorgten die Jazztanzgruppe Saltamus und die Tanzsportabteilung des TV mit ihren Auftritten.

Ein Quintett, das mit Geschichten vom Schützenwesen, Handball und Kegeln problemlos Bücher füllen könnte, wurde für das Handeln in Ehrenämtern herausgehoben: Ernst Quoika von den Ickelheimer Schützen, Karlheinz Lederer und Bernd Gurrath von der Bad Windsheimer Schützengesellschaft, Handball-Jugendtrainer-Ikone Michael Cesinger und Werner Rudolph, der 50 Jahre Ämter bei Gut Holz innehatte. Weitere Bilder finden Sie auf Seite 6 des Lokalteils.

STEFAN BLANK