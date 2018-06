Mehr Ladestationen für Elektro-Autos in Bad Windsheim

Stadtwerke schließen sich dem Ladeverbund Franken plus an - 19.06.2018 10:41 Uhr

BAD WINDSHEIM - Bisher sind die Möglichkeiten, in der Kurstadt sein Elektroauto zu laden, noch dünn gesät. Auf der Chargemap im Internet werden fünf öffentlich zugängliche Säulen angezeigt, zwei davon betreiben die Stadtwerke. Das solle sich nun ändern, erklärte Stadtwerkeleiter Thomas Hartlehnert bei der jüngsten Sitzung des Werkausschusses des Stadtrates.

Noch gibt es nur eine Handvoll Möglichkeiten, sein Auto in der Kurstadt mit Strom zu betanken. Die Stadtwerke wollen in diesem Jahr noch ein bis drei neue schaffen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Elektrofahrzeuge sind im Kommen. Davon ist Hartlehnert überzeugt. 54000 sind aktuell in Deutschland zugelassen, davon allein in Bayern rund 13000. Getrieben durch den Dieselskandal werden es mehr werden, ist er sich sicher. Die Automobilindustrie bietet mehr Modelle an und bei den Reichweiten der Fahrzeuge gibt es Verbesserungen.

Das Interesse wächst auch in der Kurstadt. Hartlehnert berichtete, dass Hoteliers wegen Ladestationen für ihre Gäste nachgefragt haben. Es ging dabei um die Bereitstellung der Infrastruktur sowie um eine mögliche Förderung bei Anschaffung oder Betrieb. Neben herkömmlichen Netzbetreibern stiegen immer mehr Dritte in das Geschäft mit den Ladestationen ein, unter anderem Einzelhandelsketten.

Interesse bei den Hoteliers

Auf die steigende Nachfrage wollen die Stadtwerke nun reagieren und die Elektromobilität mit anschieben. Die neu geplanten Stationen haben einerseits mit dem Beitritt zum Ladeverbund zu tun, andererseits auch mit Fördergeldern aus einem Bundesprogramm, die bereits beantragt wurden und laut Hartlehnert verfallen würden, so heuer nicht gebaut würde.

Etwas würde sich im Vergleich zu den zwei Stationen, die die Stadtwerke schon jetzt betreiben, allerdings ändern: Auf dem Parkplatz der Franken- Therme und am Klosterplatz kann jeweils ein Auto derzeit kostenlos mit Strom betankt werden. Bei den neu zu errichtenden Ladesäulen wäre das anders. Das Tanken würde dort über den Ladeverbund Franken plus abgerechnet, mittels Handy. Für die bestehenden Stationen ändere sich aber vorerst nichts, sagte Hartlehnert auf WZ-Nachfrage. Mit dem Freilandmuseum sei vereinbart worden, dass bis mindestens 2019 das Stromtanken unentgeltlich möglich ist. Und auch am Klosterplatz bliebe alles fürs Erste beim Alten.

Aktuell gibt es neben den beiden Ladesäulen der Stadtwerke noch einige weitere, auch die zum Teil kostenlos: Zwei Stationen betreibt die Franken-Therme, natürlich gedacht für ihre Kunden, außerdem bietet das Autohaus Gurrath Strom von der eigenen Solaranlage zum Tanken an. Eine weitere Anlage, während der Öffnungszeiten zugänglich, hat der Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD) in seinem Verwaltungskomplex für Mitglieder eingerichtet. Ladesäulen gibt es noch etliche – zwölf hat alleine die Firma Seiler für ihren großen Fuhrpark und Geschäftskunden geschaffen – doch eben nicht öffentlich zugänglich, wie es die der Stadtwerke sein werden.

Der Ladeverbund Franken plus wurde 2012 gegründet, mittlerweile sind rund 50 kommunal geprägte Energieversorger angeschlossen. Laut Hartlehnert zählt er zu den Top Ten solcher Verbünde in Deutschland, mit rund 200 Ladestationen. Ziel des Zusammenschlusses ist es, eine flächendeckende Infrastruktur mit einem einheitlichen Bezahl-, Zugangs- und Ladesystem zu schaffen. Beim Bezahlen an den neuen Säulen wären Vergünstigungen als Kunde möglich, so man sich registriert, erklärte Hartlehnert. Aber auch ohne das könne jeder dort tanken – eben gegen Bezahlung über die Handyrechnung. Einen weiteren Ausbau der Infrastruktur kann sich der Stadtwerkeleiter durchaus vorstellen: „Man muss sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“

Claudia Lehner