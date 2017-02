Mehr Touristen in Dinkelsbühl und Bad Windsheim

Dinkelsbühl ist fränkischer Spitzenreiter - Hermann lobt Kampagnen

BAD WINDSHEIM/NÜRNBERG - Die Kurstadt legte 2016 bei den Übernachtungen um 2,7 Prozent zu, während Rothenburg o. d. T. 2,1 Prozent an Übernachtungsgästen einbüßte. Spitzenreiter in Franken war Dinkelsbühl mit einem Plus von 17,4 Prozent, im Tourismusverband Steigerwald Bamberg mit 8,7 Prozent.

Bad Windsheim legte erneut bei den Übernachtungszahlen zu, was die Kurstadt insbesondere seinem Besuchermagnet Franken-Therme verdankt. Foto: Harald Munzinger



Beim Jahrespressegespräch des Tourismusverbandes Franken zeigte sich dessen Vorsitzender Joachim Herrmann sehr zufrieden, war doch 2016 das Rekordergebnis von 2015 noch übertroffen worden. Und der Start in die Saison 2017 gebe mit den anstehenden Höhepunkten "ein hervorragendes Bild ab". Das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation gilt als Quotenbringer. Die positive Entwicklung spiegelt sich nach der Feststellung des Innenministers "in den Bilanzen fast aller Reisegebiete und insbesondere der Städte wider".

Herrmann verwies beispielhaft auf die Stadt Nürnberg mit einem Zuwachs von 6,8 Prozent auf rund 3,2 Millionen Übernachtungen und Bamberg mit 8,7 Prozent auf 659.854 Übernachtungen. Die Steigerwaldregion legte um 3,9 Prozent, das "Romantische Franken" um 4,6 Prozent zu. Die hervorragende Position des fränkischen Tourismus gründet laut Herrmann "auf der stimmigen Kommunikationsstrategie des Tourismusverbandes Franken". Sie konzentriere sich auf Qualität, Kernkompetenzen, starke Jahresthemen und die Marke Franken.

Werbekampagnen gelobt

Hervorzuheben sei nach seinen Worten vor allem die "verzahnte Kommunikation" mit den gebietlichen, örtlichen und betrieblichen Partnern. Als bestes Beispiel hierfür nannte Herrmann die Werbekampagne Franken - Wein.Schöner.Land!, die vor kurzem zehn- jähriges Jubiläum feierte und nach einer aktuellen Studie die Markenbekanntheit deutlich vor vergleichbaren Marken mit einer erheblich längeren Marktpräsenz liegt.

So kam das fränkische Weinland mit einem Übernachtungsplus von 4,4 Prozent auf Platz zwei der deutschen Weingebiete deutlich vor der Mosel. Herrmann betonte, dass neben den Jahresschwerpunkten die Aktivitäten zu den fränkischen Kernkompetenzen wie Wandern, Radeln oder Wellness in bewährter Form fortgeführt werden. Hierzu verwies er auf das neue Urlaubsmagazin Freu´ Dich auf Franken, das mit Reportagen, Interviews und vielen Tipps einen umfassenden Überblick über die Angebote der Saison 2017 gibt. Für diese zeichnete sich auch auf den Tourismus- und Freizeitmessen eine starke Nachfrage ab.

