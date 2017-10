Memmelsdorfer Aufschläge zermürben Bad Windsheim

Bayernliga-Volleyballer kassieren gegen den Meisterschaftsfavoriten eine verdiente 1:3-Heimniederlage TVW-Trainer Xaver Frühwirth - 15.10.2017 19:38 Uhr

Als Julian Saers auf den Schiedsrichterstuhl kletterte, sein Smartphone zückte und die Memmelsdorfer Jubeltraube in Schwarz, Weiß und Neongrün ihr Sieger-Selfie in die weite Welt schickte, hatten die Volleyballer des TV Bad Windsheim ihre Enttäuschung über die erste Niederlage in der Bayernliga-Geschichte des Vereins bereits größtenteils überwunden und Thorsten Meyerhöfer, der gerade direkt neben den geballten Fäusten der SCM-Akteure das Netz in der Halle am Schulzentrum abbaute, konnte sogar ein bisschen Schmunzeln. Für Coach Xaver Frühwirth war es nach dem 1:3 (21:25, 25:15, 14:25, 18:25) simpel: "Die waren heute einfach besser."

Nur in Satz zwei gelingt es den Sechzigern (Robert Auerochs, vorne, und Thorsten Meyerhöfer), die Memmelsdorfer in Schach zu halten. © Foto: Stefan Blank



Es war Mitte des zweiten Satzes, als nicht nur Frühwirth den Eindruck hatte, dem Aufsteiger aus der Kurstadt könnte am Samstagabend die nächste faustdicke Überraschung gelingen. "Wir haben gemerkt, dass wir auch so einen Gegner ärgern können", sagte Frühwirth. Kapitän Marcel Geißbarth punktet mit seinem Spezial-Schlag, einem effektvollen Lob, Robert Auerochs und Thorsten Meyerhöfer bilden eine oft erfolgreiche Mauer als Doppelblock und Steller Lucas Schwarz donnert nach einem angetäuschten Zuspiel den Ball links hinten ins Memmelsdorfer Feld. 25:15. Satzausgleich.

Doch trotz der kurzzeitig auch auf der wieder gut besuchten Zuschauertribüne aufgekeimten Euphorie, ist nicht zu übersehen, dass die individuelle Klasse der Gäste beeindruckend und nie komplett zu bändigen ist. Vor allem das vor der Saison geholte Trio, Michael Wichmann, Gerald Schlegel und René Schüler, stellen den TVW in den Sätzen eins, drei und vier immer wieder vor unlösbare Aufgaben.

"Spielentscheidend waren für mich heute die Aufschläge", sagt Xaver Frühwirth. "Die haben einen irren Druck gemacht – und zwar alle und immerzu. Es gibt schon immer wieder in jeder Mannschaft ein paar Spezialisten, aber bei den Memmelsdorfern war es heute der ganze Kader." Doch noch ein weiterer, völlig neuer Aspekt brachte die Hyänen aus dem Rhythmus: eine zehnminütige Pause nach Satz zwei. "Das darf man ab der Bayernliga machen", erklärt Frühwirth, "muss die Pause aber vorher genau festlegen." An diesem dritten Spieltag hätten die Bad Windsheimer wohl lieber einfach weitergespielt, doch "das alles weiß man halt vorher nicht", sagt Frühwirth.

So passierte immer und immer wieder das, was laut dem Coach einfach nicht verhindert werden konnte. Extrem starker Aufschlag Memmelsdorf, Schwierigkeiten bei der Annahme im TVW-Verbund und in den entscheidenden Situationen sind Wichmann, Schüler und der Zwei-Meter-Hüne mit der langen Unterhose, Schlegel, da. "Die haben ihn immer irgendwie durchgedrückt oder angewichst", nennt es Frühwirth. Sprich: Den Memmelsdorfern gelang es stets, den Block der Windsheimer so anzuschlagen, dass die Bälle ins Aus trudelten. Punkt für den SCM. Lange Gesichter bei den Hyänen.

Im ersten Satz schafften es die Kurstädter noch, die Geschichte relativ ausgeglichen zu gestalten, was meist daran lag, dass die Notfall-Option Nummer eins, der Diagonal-Hammer von Benjamin Wolff, meist durchkam und die Memmelsdorfer ihre Aufschläge mit hohem Risiko auch mal Richtung Hallenwand prügelten. Doch auch in der heißen Phase des Auftaktsatzes bekam der TVW vor allem Schlegel nicht in den Griff (21:25).

Nur noch Zwischenhochs

Wie gut die Angaben des Meisterschaftsanwärters in Durchgang drei waren, zeigte sich als sogar Defensiv-Spezialist und Libero Marco Herrmann es zweimal komplett misslang, den Ball kontrolliert zu Steller Schwarz zu bugsieren. Als der Zweitliga-erfahrene Wichmann mit einer Serie den SCM davonziehen ließ, war er nicht mehr aufzuhalten. 14:25 – eine deutliche Sache.

Xaver Frühwirth nahm einen großen Schluck aus der Wasserpulle. Zeit zum Durchschnaufen blieb aber nicht. Auch zwei frühe Auszeiten im vierten Satz brachten ebenso wenig eine Wende wie kleine Zwischenhochs, als die Zuschauer einen Schnellangriff durch die Mitte des Duos Schwarz/David Walter bejubeln durften oder Geißbarth, Wolff oder Meyerhöfer mal punkteten. Die Übermacht der Memmelsdorfer, die nun Tabellenführer sind, war zu groß.

Als Schlegel auch noch mit einem Lob ins TVW-Feld traf, war die Niederlage besiegelt – 18:25. Die Hyänen waren gestutzt von einem starken Memmelsdorfer Team, das nach einer kurzen Verschnaufpause auch wieder Kraft fürs Jubelfoto hatte. "Es ist schon ein bisschen ungewohnt, mal wieder zu verlieren", sagt Frühwirth. "Man muss aber auch einfach anerkennen, dass wir heute eines der absoluten Topteams der Liga gesehen haben. Da ist die Niederlage absolut kein Beinbruch. Wir haben ja schon sechs Punkte."

TV Bad Windsheim: Auerochs, Geißbarth, Herrmann, Meyerhöfer, Wolff, Walter, Subatzus, Jüllich, Schwarz, Fe. Dachlauer.

Bayernliga

TV Bad Windsheim – SC Memmelsdorf 1:3

TV Faulbach – TSV Abensberg 3:0

VfL Volkach – VC Eltmann II 3:0

TB/ASV Regenstauf – TSV Zirndorf II 3:0

TV Mömlingen – TSV Abendsberg 3:2

1. SC Memmelsdorf3 3 0 9:4 8

2. TV Mömlingen3 3 0 9:4 7

3. TV Faulbach2 2 0 6:1 6

4. TB/ASV Regenstauf3 2 1 7:3 6

5. TV Bad Windsheim3 2 1 7:4 6

6. VfL Volkach3 1 2 7:6 5

7. TSV Abensberg3 1 2 5:6 4

8. TSV Zirndorf II3 0 3 1:9 0

9. VC 2010 Eltmann II3 0 3 1:9 0

10. VC Amberg2 0 2 0:6 0

STEFAN BLANK