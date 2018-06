Messerstecher von Bad Windsheim stand unter Drogen

28 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft - Verwandter zog Täter vom Opfer weg - 11.06.2018 16:15 Uhr

BAD WINDSHEIM - Alkohol und Drogen haben bei der Messerattacke am Freitagnachmittag, bei der eine 33-Jährige verletzt wurde, wohl eine gewichtige Rolle gespielt. Außerdem liegen nun weitere Details zum Tathergang vor.

Der mutmaßliche Täter sitzt derzeit in Untersuchungshaft und war bei der Festnahme etwa fünfeinhalb Stunden nach der Tat "bis zur Bewusstlosigkeit betrunken und wohl voller Drogen" wie Rainer Seebauer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage der Windsheimer Zeitung erklärt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es auch zum Tathergang einige neue Erkenntnisse.

So habe der zur Tatzeit 28-jährige mutmaßliche Messerstecher seine geschiedene Frau um ein Gespräch gebeten, sie sei daraufhin in die Weinturmstraße gefahren. Dort forderte der Mann das Opfer auf, aus dem Auto zu steigen, in dem auch das gemeinsame Kind saß. Auf offener Straße verletzte der Täter die 33-Jährige mit einem Messer am Oberkörper und stach wohl auch noch auf die am Boden liegende Frau ein. Ein Verwandter zog den Täter vom Opfer weg und beide flüchteten gemeinsam Richtung Innenstadt.

Spezialkräfte organisierten die Festnahme

Mehrere Stunden suchten 15 Polizisten den damals 28-Jährigen, dabei waren auch Polizeihunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Am Tatort nahmen die Beamten mehrere Hinweise von Passanten und Zeugen auf und gingen den Spuren unter Einsatzleitung von Bad Windsheims Polizeichef Dieter Engelhardt nach. Zwei Männer, die im Haus des Täters wohl betrunken im Wohnzimmer schliefen, gaben an, nichts von der Tat, die sich auf offener Straße abspielte, mitbekommen zu haben. Grund für die Attacke dürfte nach Aussage von Rainer Seebauer ein Beziehungsstreit sein.

Als die Polizei sicher war, wo sich der mutmaßliche Messerstecher versteckt hielt, drangen wie berichtet gegen 21.30 Uhr Spezialeinheiten des Unterstützungskommandos in das Haus in der Nähe des Tatorts ein und nahmen den Mann "absolut widerstandslos" fest, wie Rainer Seebauer erklärt. Der Mann wurde zum Ausnüchtern ins Krankenhaus gebracht. Das Opfer war nach Aussage des Notarztes nie in Lebensgefahr und es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut".

sb