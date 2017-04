Mit 2,9 Promille: Frau richtet beim Ausparken Chaos an

BAD WINDSHEIM - Eine Menge Chaos und Schaden angerichtet hat eine 55-jährige Autofahrerin, die mit 2,9 Promille Alkohol hinter dem Steuer saß - und sich einfach nicht vom Fahren abhalten lassen wollte.

Die 55-Jährige wollte am Montag gegen 14.45 Uhr in Burgbernheim mit ihrem Pkw in der Inneren Bahnhofstraße vorwärts ausparken. Dabei stieß sie gegen die Mauer eines Hauses.

Dessen Besitzer hatte den Vorgang beobachtet und nahm der sichtlich "angeheiterten" Fahrerin den Schlüssel ab. Den übergab er einer anderen Frau, die gerade ihre Kinder in ihr Auto steigen ließ.

Die Unfallfahrerin stieg aus, nahm der Frau den Schlüssel ab und setzte sich wieder in ihren Wagen, um weiter auszuparken. Dabei stieß sie zunächst rückwärts gegen ein anderes Haus. Nun versuchte sie es vorwärts und fuhr gegen die hintere Kante der offenen Schiebetüre des Wagens, in dem die andere Frau dabei war, ihre Kinder anzuschnallen. Die Schiebetür wurde dabei zugeschoben und klemmte die Familienmutter ein.

Die 55-Jährige gab den Versuch auf, mit dem Auto zu fahren, stieg aus und begab sich zu einer Nachbarin. Dort wurde sie wenig später von der Polizei gefunden. Ein Test ergab 2,9 Promille Alkohol im Blut. Die eingeklemmte Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die betrunkene Unfallfahrerin muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ihn bekommt sie wohl auch nicht so schnell wieder.

