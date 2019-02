Mit dem Pegel schwindet der Geschmack

Ein bisschen kribbelt es immer noch, wenn er auf der Bühne steht, auch nach 20 Jahren. So lange ist Manfred Kuhn alias DJ Freddy aus Kaubenheim schon im Geschäft. Im Gespräch mit der WZ erzählt er von sich verändernden Musikgeschmäckern, nervigen, unverschämten Gästen und unvergesslichen Auftritten.

Die Wünsche des Publikums sind DJ Freddy bei seinen Auftritten wichtig, auch wenn es sich um Ballermann-Hits handelt. © Foto: Benedikt Nestmeier



Erkennbar ist Freddy schon von Weitem, wenn er auflegt. Die bunt gefärbten Haare stehen wild ab, der dreifache Irokesenschnitt ist sein Markenzeichen, inspiriert von Keith Flint, dem Sänger seiner Lieblingsband The Prodigy. Auf der Kaubenheimer Kerwa habe er vor vielen Jahren damit angefangen, seine Haare blond zu färben. "Das war irgendwann zu langweilig", sagt er und lacht. Er lacht oft während des Gesprächs, seine gute Laune ist ansteckend.

Neben Auftritten bei Kerwas und in Diskos spielt er mittlerweile auch auf Hochzeiten. Sogar auf sehr vielen, muss er gestehen, während er seinen Kalender durchblättert. "Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal auf den Zug aufspringe", sagt er. Seinen bislang größten Auftritt hatte er 2010 vor mehr als 2000 Besuchern, beim 50. Jubiläum der Bayerischen Jungbauernschaft Kaubenheim in Ipsheim, vor und nach dem über Deutschland hinaus bekannten Hip-Hop-Duo Die Atzen. Seine Glanzzeit, wie er selbst sagt, danach folgte eine Phase mit 40 bis 50 Auftritten im Jahr. "Das wurde mir zu viel, da musste ich mich einbremsen." Oft ist er am Wochenende die ganze Nacht weg. "Ich hab den Vorteil, ich brauch wenig Schlaf", ist sich der 36-Jährige sicher. Doch auch unter der Woche habe er schon aufgelegt, ans Ausruhen sei dann gar nicht mehr zu denken gewesen. "Ich hab mich umgezogen und bin auf Arbeit." Dieses DJ-Dasein zehre langfristig am Familienleben, von seiner Partnerin lebt Freddy mittlerweile getrennt.

Hauptberuflich ist er Maurer. "DJ ist wirklich nur ein Hobby", jedoch eines, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf dem Boden steht ein Lautsprecher, am anderen Ende des Zimmers liegt weiteres DJ-Equipment auf dem Tisch, dazwischen ein Regal, von oben bis unten gefüllt mit Büchern des amerikanischen Autors Stephen King. Ein weiteres Hobby.

Früher trat Freddy mit Schallplatten und CDs auf, heute nutzt er nur noch Letztere. "Das ist noch die alte Schule", einen Lap-Top hat er nie dabei. Seine Sammlung ist dementsprechend groß: Viele Tausend Schallplatten hat er und "mit Sicherheit auch einige Tausend CDs". Auf Veranstaltungen sieht sich Freddy als Dienstleister und gibt den Menschen das zu hören, was sie hören wollen. Für Wünsche sei er immer offen, egal ob es sich um alte Schlager oder die von ihm verabscheuten Ballermann-Hits handelt. Privat mag Freddy völlig andere Musik, früher habe er intensiv Techno gehört, heute bevorzuge er Dubstep und Drum ’n’ Bass. Auf manchen Veranstaltungen versucht er, seine Einflüsse auch einzubringen. Aber: "Auf Fasching brauch ich mit solchen Sachen nicht kommen."

Schon 1999 hatte Freddy seinen ersten offiziellen Auftritt als DJ bei der Ergersheimer Beach Party, da war er gerade einmal 17 Jahre alt. Seine Eltern haben ihn aufgrund mangelnden Führerscheins hinfahren müssen. "Ich hab noch viel dazulernen müssen", sagt er rückblickend. Mit der Zeit kam eigenes Equipment hinzu – CD-Player, Mixer, Lautsprecher, Lichter und Effektgeräte wie Stroboskop oder Nebelmaschine. "Da hab ich verdammt viel Geld investiert." Hin und wieder habe er nachgedacht, hauptberuflicher DJ zu werden. Dann bräuchte er auch unter der Woche genügend Auftritte, um davon leben zu können.

In Freddys Anfangszeit habe es deutlich weniger DJs gegeben als heute, die Leute feierten zu Live-Bands, die oftmals Cover-Rock spielten. "Das Publikum hat die Geschmäcker geändert", ist sich Freddy sicher, die Disko-Musik rückte in den Vordergrund. Doch ganz verdrängt wurde der Rock nicht: "AC/DC geht immer", sagt der 36-Jährige, doch vor allem aktuelle Charts seien gut zum Mitsingen und viele Disko-Klassiker aus den 1970er-Jahren, etwa von Kool and the Gang oder den Bee Gees.

Ein Zappelphilipp

"Je schlimmer der Pegel, desto schlimmer die Geschmäcker", weiß Freddy aus Erfahrung. Er selbst trinkt keinen Alkohol, wenn er auflegt – "In der Regel fahr ich eh" –, obwohl das mancher meinen könnte. Bei seinen Auftritten ist er höchst aktiv, hüpft, springt und tanzt über die Bühne. Er selbst bezeichnet sich als Zappelphilipp, ein Chiller sei er noch nie gewesen.

Neben dem Auftritt mit den Atzen bleibt ihm vor allem einer im Gedächtnis, der ihn rund 1500 Kilometer in den Südosten Europas geführt hat. Eine Freundin von ihm habe einen Griechen geheiratet – in Griechenland. Sie wollte, dass Freddy auf ihrer Hochzeit auflegt. "Nur wenn du mich einfliegen lässt", hat er damals geantwortet. Gesagt, getan. Einen Teil seiner CDs hat Freddy mit ins Flugzeug genommen, den anderen mit dem Auto transportieren lassen. "Das war eine geile Aktion."

Doch neben den vielen positiven Momenten gibt es auch solche, an die er sich nicht so gerne erinnert. Etwa wenn Gäste über Freddys Anlage beatboxen, also ein Schlagzeug mit dem Mund imitieren wollen, er sie freundlich abweist und daraufhin beleidigt wird. Oder als bei einem Auftritt in Unternesselbach plötzlich eine Flasche auf ihn zufliegt. "Die ging knapp an mir vorbei."

Das nächste Mal ist DJ Freddy am 12. April bei der Staubsaugerfete in Ulsenheim zu sehen. Außerdem legt er am 5. Juli beim Altstadtfest Bad Windsheim auf sowie am 12. Juli bei der Kerwa in Berolzheim. Dann wird es wieder bei ihm, vielmehr aber wohl in den Bäuchen der Gäste kribbeln.

NICO CHRISTGAU