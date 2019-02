Mit klarem Blick und seidigem Fell

Von Zicken, Diven, Schönheiten: Tierische Weltmeister bei internationaler Katzenausstellung in Neustadt - vor 49 Minuten

NEUSTADT - Befana vom Veitenstein ist ein echter Profi. Kaum von ihrer Besitzerin Martina Thomas auf den Arm genommen, scheint sich die Norwegische Waldkatze geradezu in Positur zu bringen und sucht den Blickkontakt mit ihrem Gegenüber. Die Samtpfote war eine von rund 230 Katzen, die am Wochenende in der Neustadt-Halle von einer international besetzten, fünfköpfigen Jury in unterschiedlichen Kategorien bewertet wurde.

CHRISTINE BERGER