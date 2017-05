Mittel zum Leben: Erste Genussmesse in Bad Windsheim

48 Aussteller präsentieren regionale Produkte - vor 45 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die erste "Genussmesse" des Landkreises hat "Frankens Mehrregion" riechen und schmecken lassen. 48 Aussteller präsentierten den Besuchern eine Schatzkammer regionaler Produkte.

Einfach „paradiesisch“ für einen Minister auf nicht einfachem Terrain: Christian Schmidt ließ sich gerne majestätisch einrahmen. © Harald Munzinger



Einfach „paradiesisch“ für einen Minister auf nicht einfachem Terrain: Christian Schmidt ließ sich gerne majestätisch einrahmen. Foto: Harald Munzinger



"Lebensmittel als Mittel zum Leben, mitten ins Leben zu stellen" wertete Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsminister Christian Schmidt als „einen guten Ansatz, die Regionalvermarktung zu stärken“.

Als ihr Schirmherr eröffnete er die Messe im und um das Bad Windsheimer KKC mit Landrat Helmut Weiß und stellte dabei fest, dass es nur einen Weg ins Paradies auf Erden gebe und dieser in den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim führe, dem Schmidt mit zwei Bratwurstmajestäten den Titel "Herz der Fränkischen Bratwurst" verlieh. Von der Qualität nicht nur dieser Spezialität überzeugten die als äußerst innovativ und kreativ auftretenden Selbstvermarkter nicht nur den Prominententross mit den Landtagsabgeordneten Hans Herold und Harry Scheuenstuhl sowie Repräsentanten der kommunalen Gremien und Landwirtschaft beim Eröffnungsrundgang.

Bilderstrecke zum Thema "Genussmesse" in Neustadt/Aisch-Bad Windsheim "Lust auf Regionales" macht die erste "Genussmesse" im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, die deren Schirmherr Landwirtschafts- und Ernährungsminister Christian Schmidt mit Landrat Helmut Weiß im und um das Bad Windsheimer KKC eröffnete. 48 Aussteller bieten am 13. und 14. Mai alles, was alle Sinne erfreut und zum Genuss in vielfältigen Varianten einlädt und das "einzige Paradies" auf Erden bietet.



Vor dem hatte der messeerfahrene Minister für den "gesundheitlichen Verbraucherschutz" zum "selektiven Genießen" geraten und sah bei so manchen Kostproben seine These bestätigt, dass "gesunde Ernährung Genuss nicht ausschließt". Zumal dann, wenn sie regional erfolge, was in Zeiten der Globalisierung stetig zunehme. 76 Prozent der Verbraucher hätten bei einer Umfrage Wert auf regionale Produkte gelegt, die sie mit Vertrauen und Identität verbänden. Einst ein Geheimtipp, lägen die Lebensmittel der Direktvermarkter heute voll im Trend.

Das komme der regionalen Wirtschaftskraft und der Umwelt gleichermaßen zugute, war es bei es Gesprächen an den Ständen ebenso ein Thema, an denen die Erzeuger gerne über Anbaumethoden und die Veredelung informierten, wie bei Foren etwa über "Regionales Superfood", "Die Kunst des Genießens" oder Tipps und Tricks rund ums Fleisch. "Du bist, was Du isst", griff Minister Schmidt den Slogan auf und sprach sich für die weitere Stärkung heimischer Lebensmittel aus, die unter anderem im "Regionalfenster" mit bereits über 5000 Produkten erfolge. Bei der Kennzeichnung plädierte er für Übersichtlichkeit mit möglichst kurzen Listen und für ein Verwendbarkeits- statt des Mindesthaltbarkeitsdatums, um die erschreckenden Mengen weggeworfener Lebensmittel zu reduzieren.

"Hegen und Gießen vor den Genießen"

Der Schirmherr gratulierte den Initiatoren zur ersten Gesundheitsmesse und den Ausstellern – gut 80 Prozent aus seinem Heimatlandkreis – für die gelungene Gestaltung der Stände. Die kam auch bei vielen Besuchern sehr gut an, die bei den Verkostungen der vielfältigen Produkte von Käse oder Wurst, Gewürzen oder Wein ins Schwärmen gerieten und sich die Fortsetzung der Messe ebenso wünschten, wie Ernährungsminister Schmidt. Für Landrat Weiß erfolgt die Abstimmung dafür mit den Füßen, also mit der Resonanz, da hinter der attraktiven Präsentation enorm viel Arbeit stecke. Wie ja auch "das Hegen und Gießen vor dem Genießen" komme.

Die Kostproben waren ebenso begehrt wie das Informationsmaterial mit manch wertvollen Tipps für den Regionalgenuss. © Harald Munzinger



Die Kostproben waren ebenso begehrt wie das Informationsmaterial mit manch wertvollen Tipps für den Regionalgenuss. Foto: Harald Munzinger



So stattete er allen Beteiligten seinen Dank ab, angefangen von Regionalmanagerin Andrea Linz, die mit dem Regionalen Einkaufsführer schon den Grundstein gelegt und nun mit Kreisbäuerin Renate Ixmeier bei der Messevorbereitung eine starke Partnerin hatte, über die Sachgebiete Regionalentwicklung und Tourismus bis zur Stadt Bad Windsheim und KKC-Geschäftsführer Hubert Seewald. Weiß würdigte auch die engagierte Mitwirkung des Beruflichen Schulzentrums Scheinfeld mit spannenden Stationen für die kleinen Messegäste und vor allem die Bereitschaft so vieler Aussteller, an der Messe-Premiere mitzuwirken.

"Die Landwirtschaft, der Weinbau und die Lebensmittelbranche sind trotz aller modernen Technik handwerkliche Berufe, die nicht nur viel Können und Wissen, sondern auch körperlichen Einsatz und enorme Arbeitszeit erfordern", führte der Landrat aus. Umso wichtiger sei es, dass der Verbraucher aus erster Hand etwas über die Entstehung der regionalen Lebensmittel erfahre und so eine Wertschätzung aufbauen könne. Dafür sollte die Genussmesse "als großer Marktplatz der Regionalprodukte" dienen.

Dieser sollte eindrucksvoll belegen, dass der Landkreis auch kulinarisch "mehr" zu bieten habe, man die "Mehrregion Frankens" im wahrsten Sinn des Wortes genießen konnte. Und dies, "ohne dass man dafür weite Strecken zurücklegen" musste. Schließlich liegt das "Paradies" – nicht nur in der mittel- und unterfränkischen Weinregion – vor den Türen der Metropolregion Nürnberg ebenso, wie der Residenzen Würzburg oder Ansbach.

Harald J. Munzinger E-Mail