Mittelfränkischer Schützentag - wichtig für Traditionspflege

In Bad Windsheim Arbeit der Vereine gewürdigt - Werte an Jugend vermitteln - 11.03.2018 18:18 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Schützen aus Marktbergel walteten am Sonntag noch einmal ihres Amtes, als ein stattlicher Festumzug vom Marktplatz in Richtung Kur- und Kongress-Center zog - was Innenminister Joachim Herrmann betonte.

Nach zwölf Jahren findet der Mittelfränkische Schützentag erneut in der Kurstadt statt, unser Bild zeigt Mitglieder der Bad Windsheimer Schützengesellschaft beim gestrigen Festumzug. © Foto: Christine Berger



Bereits zum Auftakt am Freitagabend hatten Böllerschützen aus Marktbergel und Uffenheim lautstark auf den Mittelfränkischen Schützentag aufmerksam gemacht. Alle zwölf Schützengaue aus dem Bezirk Mittelfranken waren laut dem Ersten Schützenmeister Horst Hendel von der Bad Windsheimer Schützengesellschaft mit Abordnungen vertreten. Entsprechend lang geriet das Spalier aus Fahnenträgern und Schützenkönigen auf dem Vorplatz des KKC. Dort wartete bereits Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der den Mittelfränkischen Schützentag nutzte, um auf die wertvolle Traditionspflege durch die Vereine hinzuweisen.

Ähnlich äußerte sich Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch, der die Schirmherrschaft für die dreitägige Veranstaltung übernommen hatte. Speziell den drei Schützenvereinen im Stadtgebiet, den Schützen aus Bad Windsheim, Ickelheim und Lenkersheim bescheinigte er, durch die intensive Nachwuchsarbeit Werte an die Jugend weiterzuvermitteln. Ein Grund, weshalb er die Auszeichnung des Schützenwesens in Deutschland als immaterielles Kulturerbe ausdrücklich begrüßte. Stellvertretend übergab er Horst Hendel eine entsprechende Plakette.

CHRISTINE BERGER