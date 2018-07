Mittelschüler verschönern Windsheimer Planschbecken

BAD WINDSHEIM - Seit Kurzem zieren knapp 40 farbig lackierte Meeresbe­wohner aus Sperrholz den Zaun um das Planschbecken im Freibad, herge­stellt von Schülern der siebten Jahr­gangsstufe der Bad Windsheimer Mit­telschule. Die Tierchen sollen die Attraktivität des Bades für kleine Gäste steigern.

Den Zaun um das Planschbecken haben Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Bad Windsheim mit bunten Meeresbewohnern verschönert. © Foto: Hans-Bernd Glanz



Die Jugendlichen der Mittelschule haben sich für die kleinen Freibadbe­sucher richtig ins Zeug gelegt. Durch­schnittlich besuchten heuer rund 450 Tagesgäste das Freibad, am Dienstag war mit 1200 Besuchern und 1000 am Mittwoch Saisonrekord. Von der Pla­nung bis zum Anbringen der Meeres­tiere vergingen rund acht Wochen, be­richtet Rebecca Büttner. Die Fachleh­rerin für Sport, Wirtschaft und Tech­nik an der Mittel­schule betreute das Projekt.

Die Idee dazu ent­stand bei einem Gespräch Bütt­ners mit Christi­an Kessel von der Franken-Therme und schließlich Marco Seydewitz als Leiter des Frei­badteams. Bevor aus den Sperrholzplatten, die die Stadtwer­ke spendierten, Ozeanbewohner wie Haie, Schild­kröten und ver­schiedene Fische entstanden, re­cherchierten die Schüler im Inter­net Körperform und Farbe der Meerestiere. In kleine Gruppen aufgeteilt nahmen sich die Nachwuchskünstler jeweils ein Tier vor.

"Leeres Arbeitsblatt vorgelegt"

Das Erstellen von Scha­blonen war ein weiterer Schritt auf dem Weg zur farbigen Zierde des Zau­nes. "Ich habe den Mädchen und Jun­gen keine Vorgaben gemacht", sagt Re­becca Büttner, "sondern ihnen ein lee­res Arbeitsblatt vorgelegt. Planung und Durchführung mussten sie selbst­ständig erledigen." Umso größer war die Freude bei den Kindern über die Wertschätzung, die ihre Arbeiten beim Freibadteam und den Besuchern erfuhren.

Neben kleinen Geschenken gab es für jeden Schüler einen freien Eintritt in das Bad. Für Marco Seydewitz war die kleine Aktion ein Beispiel, wie mit ein wenig Aufwand die Freibadwelt ein Stück bunter wird. "Ich will das Bad einfach attraktiver gestalten, dazu habe ich noch einige Ideen." Ein Beitrag, um Familien anzulocken, ist das neue Spielschiff neben dem Planschbe­cken, das noch auf seine Freigabe war­tet.

Hans-Bernd Glanz