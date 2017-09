Mosaik aus 6400 Steinen: Lutherrose entsteht in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Ein mit zartroter Farbe angedeuteter Kreis auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz kündigt Großes an: Nahe dem Dekanatsgebäude im Westen des Platzes soll am Reformationstag, 31. Oktober, das Mosaik einer Lutherrose enthüllt werden.

Wer einen solchen Stein stiftet, trägt zum Entstehen der großen Lutherrose bei. Foto: Claudia Lehner



Stein für Stein lautet nicht nur das Motto der Aktion, Stein für Stein rückt auch das Vorhaben seiner Realisierung entgegen. An die 6400 Steine sind notwendig, bis das Mosaik komplett ist und das schwarze Kreuz im Zentrum, das rote Herz, das es umgibt, und die Blütenblätter einer weißen Rose zeigt. Bis hin zum blauen Hintergrund und einem goldenen Ring, der die Lutherrose umfasst, wies der Reformator den Bestandteilen eine tiefere Bedeutung zu.

So steht die weiße Rose etwa für den Trost und die Freude, die Christen durch ihren Glauben erfahren sollen. Der goldene Ring symbolisiert die himmlische Ewigkeit bei und von Gott, heißt es auf einer Erläuterung anlässlich der Aktion.

Seit 1530 nutzte der Reformator die Lutherrose als Siegel und machte mit ihr seine Schriften kenntlich, inzwischen gilt sie als ein Symbol der evangelisch-lutherischen Kirchen. Symbolik wichtiger denn je für die Bad Windsheimerin Friederike Enser ist ein weiterer Bestandteil der Lutherrose von großer Bedeutung, der lateinische Schriftzug "vivit", der für die Zusage "er lebt" steht. "Das ist für mich die absolute Essenz, er ist unter uns."

Unterstützung aus Kirchenvorstand

Bei all den Veranstaltungen, die anlässlich des Reformationsjubiläums auch im Dekanat Bad Windsheim organisiert werden, wünschte sie sich etwas Bleibendes. Aus einer ersten Idee entwickelte sich daher das Vorhaben, die Lutherrose, deren Symbolik sie für wichtiger denn je hält, als Mosaik entstehen zu lassen. Unterstützung fand sie im Kirchenvorstand Bad Windsheim, finanzielle Unterstützung sagte außerdem die katholische Kirchengemeinde St. Bonifaz zu.

Knackpunkt war, einen Handwerker für die Umsetzung zu finden, erzählt Friederike Enser. In Peter Klein vom Unternehmen Klein-Phoenix wurde sie fündig, er entwickelte eine Möglichkeit, um mit verschiedenfarbigen Natursteinen vom schwarzen Basalt bis hin zu weißem Carrara-Marmor die Lutherrose zu gestalten. So liegen derzeit Sonntag für Sonntag nach dem Hauptgottesdienst in St. Kilian fünf kleine Säckchen gefüllt mit Steinen auf den Tischen vor den Unterstützern der Aktion auf dem Dr.Martin-Luther-Platz.

Jeder, der mitmachen will, kann Mosaiksteine für je einen Euro stiften. Die Beteiligung möglichst vieler war Friederike Enser bei ihrer Initiative ebenfalls ein Anliegen: "Gemeinschaftlich kann man viel größere Projekte stemmen." Anlässlich des ökumenischen, dekanatsweiten Kirchentages Ende Juli wurden die ersten Steine verkauft, mit Blick auf die zu Ende gehenden Sommerferien soll in den kommenden Wochen durchgestartet werden.

Immerhin hat das Mosaik einen Durchmesser von rund zwei Metern und der Einweihungstermin am Reformationstag steht. Zur Erläuterung der Symbolik der Lutherrose soll eine kleine Informationstafel auf dem Luther-Platz aufgestellt werden. Seitens der Bad Windsheimer Betriebe haben die Initiatorin und ihre Mitstreiter bereits erfolgreich die Werbetrommel gerührt, neben Peter Klein unterstützten bislang das Bauunternehmen Georg Gerhäuser, die Firma Seiler und die Werbeagentur ad-room das Projekt.

Christine Berger